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世貿人行天橋10:00將封閉　今早擠滿攝影好手搶拍101留念

▲台北世貿人行天橋12日上午10時將封閉，攝影愛好搶拍留念 。（圖／王勇盛攝）

▲台北世貿人行天橋12日上午10時將封閉，攝影愛好搶拍留念 。（圖／王勇盛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

坐落台北市信義路與基隆路交叉口的「世貿人行天橋」，一直是不少觀光客及攝影愛好者，捕捉台北101、城市車軌的的好地點，不過台北市工務局新工處日前表示15日起將分三階段拆除，並於今（12日）上午10時先行封閉。今早天氣晴朗炎熱，《東森新媒體ETtoday》拍攝到，世貿人行天橋面相台北101方向處及天橋兩側，已擠滿數名攝影好手架設好三腳架卡位。

針對世貿人行天橋拆除作業規劃，新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，因世貿天橋整體均為鋼結構，拆除時將以最佳切割工法進行，即施工人員於橋梁預定卸點的位置切斷接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元結塊運離工區。

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洪辰儒也說，世貿人行天橋拆除工程分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除信義路主梁，施工時間為夜間11時至隔日6時。

拆除天橋時的交通管制方面，新工處指出，第一、利用信義路東行往國道3號朋友，建議於進入工區前提前在光復南路口改道。第二、基隆路車行地下道南向車道進行封閉，需要利用基隆路南行水源快速道路方向朋友，建議提前於永吉路或忠孝東路口改道。

第三、針對基隆路右轉信義路或信義路右轉基隆路車流，採車道調撥方式維持通行至凌晨1時候封閉。封閉後行駛基隆路的朋友請提前於嘉興街127巷改道北行，行駛信義路的朋友則請提前於莊敬路改道北行。

至於為何要拆除世貿人行天橋，新工處工務科科長蕭志龍解釋，台北市府致力提高行人通行空間的安全性與舒適性，在考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，且天橋樓梯及橋柱也額外占用行人通行空間、除了減少通行寬度外，也容易產生視線死角引發交通意外，而天橋周邊道路如已建置完善交通設施，亦足以保障行人通行安全，即可逐步淘汰人行天橋以提升公共環境，世貿人行天橋正是遵循前述原則經提報核定後辦理拆除。

▲▼台北世貿人行陸橋將拆,12日將封閉攝影愛好搶拍留念 。（圖／王勇盛攝）

▲▼台北世貿人行陸橋將拆,12日將封閉攝影愛好搶拍留念 。（圖／王勇盛攝）

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