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蔡炳坤腦出血　醫警告「3動作做不到」快打119

▲台北市副市長蔡炳坤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

台北市副市長蔡炳坤疑腦出血緊急送醫。台大神經科醫師鄭建興表示，腦出血多是長期高血壓所致，民眾可謹記「微笑、舉手、說你好」口訣，其中一項無法做到就要緊急打119送醫。

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與市長柯文哲一同出席私人餐敘行程時，突然身體不適、逐漸倒下，緊急送往聯合醫院仁愛院區救治，經醫師診斷後疑為出血性腦中風。

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台灣腦中風學會名譽理事、台大醫院神經科主治醫師鄭建興11日晚間告訴中央社記者，出血性腦中風俗稱「腦出血」，約占所有中風患者的2成，因阻塞導致的缺血性腦中風占約8成；根據臨床觀察，腦出血患者平均年紀較輕，大多介於60歲至65歲。

「通常不是突然發生，而是長期累積下來的。」他解釋，高血壓是腦出血最主要的危險因子，由於腦部血管長期處於血壓高的情形之下，變得愈來愈脆弱，最後導致破裂、出血，尤其很多中年族群都沒有好好控制血壓，一旦情緒波動、疲憊等，都會導致血壓飆高。

鄭建興指出，相較缺血性腦中風，腦出血的症狀通常比較急也比較嚴重，若是血塊不大，不見得需要開刀，但若是需要開刀，代表血塊已經大到一定程度，必須緊急開刀來救命。

鄭建興說，隨腦出血位置不同，出現的症狀也不同，常見症狀包括手腳無力、無法講話，然後漸漸站不穩，最後倒下，出血較嚴重的患者可能連意識都會受到影響。

他建議，民眾可以運用「微笑、舉手、說你好」簡易口訣來判斷，只要微笑時臉歪嘴斜、舉手時有一側無力或是講話時口齒不清，都要立刻撥打119緊急送醫。

鄭建興表示，腦出血勢必會對神經造成傷害，儘管手術救回一命，還是要靠復健，至少要花上數月才能逐漸恢復。

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