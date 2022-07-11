快訊／蔡炳坤送醫手術中！柯文哲還原餐敘過程　「第一時間就知道是中風」

▲台北市長柯文哲赴仁愛醫院關心台北市副市長蔡炳坤就醫情形。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時，爆出身體不適等狀況，緊急被送往聯合醫院仁愛院區救治，台北市政府事後也證實進行手術中。柯文哲11日晚間受訪時表示，自己是醫生，第一時間就知道「這是中風」，便聯絡救護車送醫，時間上沒有延遲，預計動完手術、觀察一天後，約於12日上午10時由醫療小組對外報告。

據了解，柯文哲、蔡炳坤11日晚間出席私人行程時，蔡炳坤突然身體不適倒地，一旁的柯文哲則緊急要求叫救護車送到醫院，引發外界熱議。

柯文哲晚間也趕緊前往聯合醫院仁愛院區關心蔡炳坤最新狀況，並於事後受訪表示，今日台中市議會上台北市考察，晚間在飯店有一場餐敘，由於蔡炳坤以前是台中市副市長，所以跟議員們都很熟，所以特別想盡地主之誼，「吃飯的時候，他坐在我旁邊就突然倒下來了。」

柯文哲提及，自己是醫生，「第一時間就知道是中風」，所以立刻聯絡救護車送醫，「時間上沒有什麼延遲。」並照電腦斷層送入開刀房，不過因顧及病人隱私權，待蔡炳坤妻子到醫院後，看能對外公佈到何種程度，預計開完刀、觀察一個晚上後，12日上午10時再由醫療小組說明病況，「當然這要家屬同意才可以講。」

至於外傳蔡炳坤病危，柯文哲強調，就算自己是市長，也不是醫療小組的人，且文明國家應建立「病人隱私權」的慣例，不能因為他是市長，就隨便去講蔡炳坤的病況，目前仍得等蔡炳坤妻子到醫院，並動完手術、觀察一晚後，12日早上由醫療小組對外報告。

聯合醫院仁愛院區副院長林志陵受訪時回應，蔡炳坤做完電腦斷層後，確定有手術需求，隨即做完相關檢查便送入開刀房動手術，如同柯文哲所說的，必要等待觀察後才能對外報告。