蔡炳坤腦中風送醫！手術結束「加護病房觀察中」　院方明上午10時說明

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時，爆出身體不適等狀況，緊急被送往聯合醫院仁愛院區進行手術，據了解手術稍早已經結束，轉往加護病房觀察當中。而柯文哲受訪時證實，自己第一時間就知道是中風，預計12日上午10時由醫療小組在聯合醫院仁愛院區對外說明。

▲台北市副市長蔡炳坤（左）11日下午陪同台北市長柯文哲前往弔唁前日本首相安倍晉三。（資料圖／記者屠惠剛攝）

據了解，柯文哲、蔡炳坤11日晚間出席私人行程時，蔡炳坤突然身體不適倒地，一旁的柯文哲則緊急要求叫救護車送到醫院，引發外界熱議。

柯文哲晚間也趕緊前往仁愛醫院關心蔡炳坤最新狀況，並於事後受訪表示，今日台中市議會上台北市考察，晚間在飯店有一場餐敘，由於蔡炳坤以前是台中市副市長，所以跟議員們都很熟，特別想盡地主之誼，「吃飯的時候，他坐在我旁邊就突然倒下來了。」

柯文哲提及，自己是醫生，「第一時間就知道是中風」，所以立刻聯絡救護車送醫，「時間上沒有什麼延遲。」並照電腦斷層送入開刀房，不過因顧及病人隱私權，待蔡炳坤妻子到醫院後，看能對外公佈到何種程度，預計開完刀、觀察一個晚上後，12日上午10時再由醫療小組說明病況，「當然這要家屬同意才可以講。」

至於外傳蔡炳坤病危，柯文哲強調，就算自己是市長，也不是醫療小組的人，且文明國家應建立「病人隱私權」的慣例，不能因為他是市長，就隨便去講蔡炳坤的病況，目前仍得等蔡炳坤妻子到醫院，並動完手術、觀察一晚後，12日早上由醫療小組對外報告。

聯合醫院仁愛院區副院長林志陵受訪時回應，蔡炳坤做完電腦斷層後，確定有手術需求，隨即做完相關檢查便送入開刀房動手術，如同柯文哲所說的，必要等待觀察後才能對外報告。