下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

▲7月下半月財運出爐，趕緊來看看自己上榜沒？（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

許多人關心7月下半月的運勢走向，命理專家小孟老師今（10日）特別點名，「4生肖」在7月下半月財運超旺，而且將會一路旺到鬼門開（7月29日），可以趁這個機會買彩券、兌發票，說不定會有意想不到的好運降臨，趕緊來看看自己上榜沒？

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TOP 4：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在下半月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

Top 3：屬雞

下半月你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

Top 2：屬馬

下半月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

Top 1：屬猴

屬猴的人在下半月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，你會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。此外你會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。