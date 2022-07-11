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抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

▲▼星座,愛情,外表,內在,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲喜歡一個人就想獨佔他的全部心思，想讓12星座男心中只有妳其實有撇步。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

喜歡的那個男生好像老是若即若離，不曉得到底在想什麼……不少女生都曾為這種心情受盡煎熬，好想讓心儀的他無時無刻都想著自己，一顆懸著的心才能放下，星座網站《星座好朋友》整理出4種讓12星座男「對你念念不忘」的方法，不必當個黏人精，也能牢牢抓住男人的心、腦海裡都是妳，快一起來看看怎麼做吧。 

用盡全力對他超級好：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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要讓這些星座男一直想起你的最佳辦法就是對他們超好，特別是包容跟尊重他們！他們的身上都各自有一些令人難以忍受的脾氣和缺點，當有人可以接納還能以寬容的態度對待他們、包容他們的一切，這幾個星座男會非常感動並且用心回報你付出的好，當他們也想著要對你一樣好的時候，他們當然腦子裡都是你了。

▲▼星座,愛情,外表,內在,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

溫暖鼓勵是最強攻心計：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

當一個人身陷低潮、痛苦難受時，如果出現給他足夠的溫暖和鼓勵的人，當然能能夠讓人留下非常深刻的印象，有苦同當、患難見真情最令人念念不忘，想讓這些星座男對你朝思暮想的方法，就是在他們難過疲憊時，告訴他們「即使全世界都拋棄你，我還是會站在你身旁陪你」不離不棄的溫暖鼓勵會令他們時時都想要妳的陪伴。

▲▼星座,愛情,外表,內在,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

盡量以最美的姿態出現：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

男人是視覺動物，雖然一個人的內在美也非常重要，但若是沒有先通過第一印象那關，很難讓這些星座男很難注意到你的其他優點，所以每次出現在他面前時都盡量保持外表的最佳狀態，如果你既懂得好好打扮自己，又擁有挖掘不完的內涵，絕對會讓這些星座男迷上妳內外兼備的魅力，腦子天天想的都是妳。

▲▼星座,愛情,外表,內在,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

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