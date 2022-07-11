　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨派人投入新北市長選戰？　柯文哲：思考要不要救小雞

▲▼柯文哲出席民眾黨中央委員會會後記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

距離年底九合一選舉剩下不到半年，民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。面對新北市長選戰的藍綠人選將出爐，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10日表示，這樣反而能考慮讓一個人去選新北市長，而立委蔡壁如就曾被點名，對此，柯文哲11日受訪時表示，自己跟林佳龍、侯友宜都很好，這樣就沒壓力了，「也許要思考看看要不要救小雞。」

對於是否派人參選新北市長，柯文哲11日再次被媒體詢問時表示，如果真的是侯友宜跟林佳龍選，「我跟蔡壁如講，這樣就沒壓力了，坦白講我跟兩個都很好，也許這樣的話要思考看看要不要救小雞。」

柯文哲指出，目前還沒決定，因為做什麼事情都要先準備好，「民眾黨是小黨，資源不多，沒有資源可以這樣使用。」

而民眾黨籍立委中，賴香伶確定轉戰桃園、高虹安挑戰新竹，若邱臣遠、蔡壁如轉戰基隆、新北，則民眾黨5席立委中，就有4席將投入年底縣市首長選戰。

然而台灣民眾黨2019年曾在臉書發文質疑，「帶職參選是好的政治文化嗎？」民眾黨表示，在台灣政治史中，帶職參選似乎是家常便飯，不管是立委選縣市長、縣市長選總統、縣市長轉內閣，名單族繁不及備載，「在長期藍綠把持的政壇中，政治人物早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義。」

對於民眾黨立委被質疑帶職參選，柯文哲表示，當時就有規劃誰負責哪個區，比方說賴香伶就負責桃園，把日常的工作做好就是最好的選舉，「2018年我也是到最後15天才請假去選，也不想講人家壞話，但是不要雙標黨好不好，幾乎民進黨要選縣市長的，每一個立委出身都是，轉過頭看看旁邊好不好，每一槍都打到自己人！」
 

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
中職選秀最大黑馬！台大學霸藍翊誠獲味全指名　非科班出身
快訊／柯文哲扶起送醫！蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀
快訊／中職選秀　富邦第12輪選進投手林華偉！最新名單一次看
大便完「擦屁股次數」有限制！醫勸：淡黃就收手　擦不乾淨藏2警
快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世
台灣是亞洲最快樂國家　韓分析：2016年一件事是轉變關鍵
黃少祺被員工爆料3罪狀！　他怒發聲
快訊／與柯文哲餐敘到一半　台北市副市長蔡炳坤身體不適急送醫
遇昆凌夫妻！周杰倫「不顧助理阻止」親民1舉動　她狂喜：像做夢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

民眾黨派人投入新北市長選戰？　柯文哲：思考要不要救小雞

人物／阿扁當選那年全國動盪　曹文生協助穩定軍心落實軍隊國家化

賴清德赴日創50年最高層級　民進黨立委讚外交突破：兼顧公私感情

快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世　曾任總統侍衛長、總政戰部主任

北市選戰三分天下　鄭文燦估「這天」成勝負分水嶺

快訊／與柯文哲餐敘到一半…　台北市副市長蔡炳坤身體不適急送醫

賴清德訪日行程遭酸「台灣井蛙高潮了！」蔡依橙：只是給中國面子

「林佳龍民調最接近侯友宜」　鄭文燦曝蔡英文徵召內幕

防疫韌性排名「台灣倒數第2」　蘇貞昌：我們經濟正成長世界少見

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

民眾黨派人投入新北市長選戰？　柯文哲：思考要不要救小雞

人物／阿扁當選那年全國動盪　曹文生協助穩定軍心落實軍隊國家化

賴清德赴日創50年最高層級　民進黨立委讚外交突破：兼顧公私感情

快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世　曾任總統侍衛長、總政戰部主任

北市選戰三分天下　鄭文燦估「這天」成勝負分水嶺

快訊／與柯文哲餐敘到一半…　台北市副市長蔡炳坤身體不適急送醫

賴清德訪日行程遭酸「台灣井蛙高潮了！」蔡依橙：只是給中國面子

「林佳龍民調最接近侯友宜」　鄭文燦曝蔡英文徵召內幕

防疫韌性排名「台灣倒數第2」　蘇貞昌：我們經濟正成長世界少見

夏季最強「新光三越卡利HIGH」7／14登場　點數優惠最狂攻略爽賺一波！

悍將最後一輪選「小華偉」圓滿收尾　林華韋：以後叫他校長

平鎮首輪4球員獲指名大豐收　台鋼伍祐城目標終結者

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

no:ze業配爭議後首露面！　淚灑《SWF》演唱會喊：每個瞬間都在努力

不斷更新／中職選秀　富邦第12輪選進投手林華偉　領隊林華韋也鼓掌

台大學霸藍翊誠獲味全指名　非科班出身最大黑馬

民眾黨派人投入新北市長選戰？　柯文哲：思考要不要救小雞

《經典杯子蛋糕》木村達成超慾手指塞嘴吻爆紅　9件事一起來認識他

味全龍二輪衝出黑馬　冉承霖想找郭天信討教

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

陳時中選市長！他氣炸列出「8責任全部沒扛」

快訊／50年來最高層級！賴清德赴日悼安倍　日媒拍到進入安倍家中

陳時中選北市　她貼1圖酸爆：真的跑去選舉了

陳時中喊「北市停滯太久」挨罵　她曝證據：沒有什麼好否認

快訊／今全國降半旗悼安倍　總統府最新畫面曝

蔡英文為何「非陳時中不可？」　他公開1原因

快訊／與柯文哲餐敘到一半…　台北市副市長蔡炳坤身體不適急送醫

快訊／陳時中追悼安倍晉三　追思卡「心存感謝」寫錯字

快訊／50年來最高層級！賴清德赴日悼安倍　總統府：沒有評論及說明

快訊／落跑部長？　陳時中自稱「自由業」：我從事的職務沒有任期

陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

陳時中批發展停滯久　北市府回擊

國民黨美女發言人轟陳時中「落跑」：他個性都可能拍拍屁股走人

陳時中參選北市　擬邀陳建仁任主委

更多熱門

相關新聞

快訊／與柯文哲餐敘到一半…　台北市副市長蔡炳坤身體不適急送醫

快訊／與柯文哲餐敘到一半…　台北市副市長蔡炳坤身體不適急送醫

台北市副市長蔡炳坤11日晚間驚傳身體不適，據了解，蔡炳坤晚間與台北市長柯文哲出席私人行程時，出現身體不適狀況，緊急叫救護車送往醫院救治與檢查，目前尚待檢查結果出爐。

「林佳龍民調最接近侯友宜」　鄭文燦曝蔡英文徵召內幕

「林佳龍民調最接近侯友宜」　鄭文燦曝蔡英文徵召內幕

綠營拍板陳時中選北市　柯文哲批：為選舉棄國家安全不顧！

綠營拍板陳時中選北市　柯文哲批：為選舉棄國家安全不顧！

獨／張麗善感謝柯P　雲林嗅出「藍白合」

獨／張麗善感謝柯P　雲林嗅出「藍白合」

高虹安、賴香伶帶職參選挨批　柯文哲嗆別雙標：每一槍都打到自己人！

高虹安、賴香伶帶職參選挨批　柯文哲嗆別雙標：每一槍都打到自己人！

關鍵字：

柯文哲2022大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

夏克立友人痛批黃嘉千　郎祖筠「手上證據」洩真相端倪

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面