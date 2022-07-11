民眾黨派人投入新北市長選戰？　柯文哲：思考要不要救小雞

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離年底九合一選舉剩下不到半年，民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。面對新北市長選戰的藍綠人選將出爐，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10日表示，這樣反而能考慮讓一個人去選新北市長，而立委蔡壁如就曾被點名，對此，柯文哲11日受訪時表示，自己跟林佳龍、侯友宜都很好，這樣就沒壓力了，「也許要思考看看要不要救小雞。」

對於是否派人參選新北市長，柯文哲11日再次被媒體詢問時表示，如果真的是侯友宜跟林佳龍選，「我跟蔡壁如講，這樣就沒壓力了，坦白講我跟兩個都很好，也許這樣的話要思考看看要不要救小雞。」

柯文哲指出，目前還沒決定，因為做什麼事情都要先準備好，「民眾黨是小黨，資源不多，沒有資源可以這樣使用。」

而民眾黨籍立委中，賴香伶確定轉戰桃園、高虹安挑戰新竹，若邱臣遠、蔡壁如轉戰基隆、新北，則民眾黨5席立委中，就有4席將投入年底縣市首長選戰。

然而台灣民眾黨2019年曾在臉書發文質疑，「帶職參選是好的政治文化嗎？」民眾黨表示，在台灣政治史中，帶職參選似乎是家常便飯，不管是立委選縣市長、縣市長選總統、縣市長轉內閣，名單族繁不及備載，「在長期藍綠把持的政壇中，政治人物早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義。」

對於民眾黨立委被質疑帶職參選，柯文哲表示，當時就有規劃誰負責哪個區，比方說賴香伶就負責桃園，把日常的工作做好就是最好的選舉，「2018年我也是到最後15天才請假去選，也不想講人家壞話，但是不要雙標黨好不好，幾乎民進黨要選縣市長的，每一個立委出身都是，轉過頭看看旁邊好不好，每一槍都打到自己人！」

