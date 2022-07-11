美研究：食物「端上桌又加鹽」恐早死　中年男性折壽2.3年

▲ 食物上桌後額外加鹽的習慣恐怕使人早死。（示意圖／翻攝PEXELS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

有些人習慣在餐桌上放一罐鹽，感覺菜不夠鹹時便可隨時調味，但最新研究表明，這個動作恐怕和早死有關。美國研究人員發現，總是在食物中額外加鹽的中年男性預期壽命縮短2.3年，女性則縮短1.5年。

《衛報》報導，美國紐奧良杜蘭大學（Tulane University）研究人員針對英國生物樣本庫50萬名中年受試者進行調查，受試者在2006年至2010年間透過問卷回答自己是否會在食物烹調過程結束後加鹽及添加頻率，得出上述結果。

鹽份攝取量很難準確追蹤，由於許多加工食品含鹽量高，透過尿液檢測不一定能得知整體攝取量。西方人約70%鈉攝取量來自加工及預製調理食品，其中8%至20%來自在餐桌上額外加的鹽。而加鹽的習慣是了解個人對食物鹹度喜好的良好指標，研究團隊便對此進行集中分析。

研究發現，相較從不或很少額外加鹽的民眾，總是如此的民眾過早死亡風險提升28%，50多歲男性及女性預期壽命分別縮短2.3年及1.5年。

此研究並未明確排除其他因素，例如年齡、性別、種族、BMI、抽菸、喝酒、運動、飲食及糖尿病、癌症與心臟病等疾病，但研究團隊認為，這些證據足以說服人們，應考慮避免在餐桌上為料理調味。

率領研究的杜蘭大學公共衛生及熱帶醫學院教授Lu Qi表示，這是首次有研究評估在食物上桌後加鹽與早死的關係，「減少在餐桌上為食物添加少量鹽分或透過不加鹽來適度減少鈉攝取量，都可能對健康產生實質益處。」

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