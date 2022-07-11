張藝謀急售1.5億湖濱豪宅　客人好奇約看「禁拍攝」

▲ 張藝謀急售無錫上億豪宅 。（圖／翻攝 江南晚報）

記者任以芳／綜合報導

大陸無錫有一套獨棟豪宅別墅出售，投資客一打聽不得了，屋主竟然是大名鼎鼎的大陸知名導演張藝謀，掛牌價是3500萬元人民幣，折合台幣1.5億。但標注「急售」，約3000萬元有望成交，吸引不少好奇詢問者打聽看房，實際購買意願反而不多。

綜合陸媒報導指出，當地房屋仲介證實，導演張藝謀在無錫購買的這套房子，類型是獨棟別墅，社區名為湖光山色（又名湖璽山莊），該別墅占地面積1050平方米，建築面積721平方米，地面2層，地下還有一層，地下一層也有採光面積。

多家房產中介證實，這套房子自張藝謀買下後，一直是岳父一家居住，自掛牌出售後，每次帶客看房都是其岳父開門。自別墅掛牌售賣消息傳出後，房源很受歡迎，前來詢問者很多，但大部分人出於好奇，只有小部分是有意向購買。

▲無錫房仲證實是張藝謀急售豪宅。（圖／翻攝 江南晚報）

房仲也被交代，有意向的客戶來看這套房子，也只能看，不能攝影或拍照，不能把屋子隱私近況外流。至於張藝謀為何急出售豪宅，房仲沒有說明。

據了解，張藝謀房子裝修得不錯，有中介透露，當年裝修花了約500萬元（單位：人民幣，同下），家具也可適當留下，目前這套房子網上掛牌售價3500萬元，標註有「急售」，約3000萬元即有望成交。如果付款方式好或有誠意者，可議價。

根據當地房價歷史，該社區2003年開盤，共84棟別墅，戶型種類多，基本建築面積都在數百平方米，開盤均價1000多萬元，每月管理費就要近3000元，當時在無錫是數得上的豪宅社區。