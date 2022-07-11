陳時中選台北市長　白喬茵痛批「跑攤咖沒扛完就烙跑？」

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，稱「責任來，我就扛」，卻反遭國民黨發言人、高市左楠區議員參員人白喬茵痛批，「扭捏了這麼久，最後還是要去選台北市長了，但對於部長任內的種種疏失，陳時中到底扛了什麼？」

民進黨選對會10日拍板2022台北市長人選徵召陳時中，最快在13日中執會正式提名後，17日全國黨代表大會預計可以一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。

對於獲得徵召，陳時中發出聲明提及，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

國民黨發言人白喬茵在臉書上發文質疑陳時中，「愛菸愛酒、愛說風涼話」，不僅3+11死了800人拿不出會議紀錄，還準備不足就開放與病毒共存，使人民在疫情裡受苦受難，得承受自己生病、親人驟逝、生計出問題，以及政策朝令夕改，讓學校、家長、公司、地方政府、確診者無所適從。

白喬茵指出在疫情之下，台灣的口罩、疫苗、快篩輪流缺席，加上陳時中人脈廣、是個跑攤咖，這種朋友多的人，絕對不是最好的政治人物，因為朋友多、包袱也會多，盤根錯節的利益就是從結交各式各樣的朋友衍伸而來，那些奇奇怪怪的標案，連小吃店、墨水匣公司、遊戲公司、直銷公司都可以標上億元的快篩，讓人質疑是有力人士借牌大賺國難財，掏空國家資源來幫自己建立政治堡壘和更穩固的私人友誼。

另外，白喬茵也表示陳時中整場防疫大秀扛得隨心所欲、亂七八糟，「沒扛完就烙跑，台北市民真的會歡迎陳時中嗎？我認為，拖垮今年民進黨縣市長選情的最大破口不是別人，就是陳時中！」