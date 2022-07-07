正熟睡「後面1根猛烈硬入」　妹子嚇痛醒：只能讓他繼續！真相氣炸

▲原PO熟睡時，忽然被男友硬上痛醒！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「當下推不開他，只好讓他繼續！」一名女網友討拍，與男友同睡也進展到全壘打，而平時她會吃安眠藥助眠，怎料某天起床，發現下體濕濕的，男友則在一旁冷笑。到了隔天晚上，原PO驚呼，「吃藥入睡後，後面很突然被插入，被痛醒」，但當下她頭很暈，根本無力推開男友，只能配合對方洩慾。

一名女網友在Dcard表示，本身有失眠狀況，會服用藥物助眠，怎料某天起床時，發現褲子穿反，私密處還濕濕的，讓原PO懷疑是男友所為，「因為睡一起，他只是冷笑，我表面雖然不怪他，因為也發生過關係，但心裡怪怪的。」

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結果隔天晚上，原PO依舊吃藥入睡，正熟睡到一半時，忽然一陣痛醒，驚見男友粗魯硬上，氣得原PO質問「在幹什麼？」男友則不以為意回應「沒事」，但小頭仍猛烈伸進來。

原PO回憶當時狀況，「頭很昏，當下推不開他，只好讓他繼續」，只能無力躺著配合完全性事，直到原PO清醒後，越想越不對勁「心裡覺得不開心。」

文章曝光後，底下網友紛紛激動喊告，「這不行吧，在家裡放監控告他！行房記錄器」、「訊息釣他留下文字紀錄，可以告他了，不要這麼傻」、「不懂的尊重的，好好思考未來彼此，不然哪天妳被拍了，都不知道」、「拜託分手，無論他對你再好，有些底線是絕對不能跨過的，這根本是強X」、「這是性侵了吧」。

看著眾人替原PO抱不滿，她事後也補充回應，已經向男友分手了，但不會選擇提告，「如果要告上法院，提供的證據、花費時間來回跑、找律師花錢、要讓我父母叔叔阿姨都知道，所需要的成本都高過『他不尊重（我）的情緒』，所以目前就是分手！唯一解決方案。」

▼網友怒炸了。（圖／翻攝Dcard）