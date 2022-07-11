開會前先證實「高虹安選新竹市長」？　蔡壁如低調稱：等待會議結論

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

距離年底九合一大選剩下不到半年，各政黨積極佈局縣市長人選，民眾黨預計11日中午召開選決會討論新竹市長人事佈局，預計下午2時左右召開記者會對外說明，但卻爆出民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如在開會前夕證實，將提名高虹安參選新竹。對此，蔡壁如接受媒體電訪時低調稱，仍要等待會議結論。

外傳身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，已在日前拍板立委邱臣遠參選基隆市長、立委高虹安參選新竹市長，但柯文哲日後受訪時不斷強調，還要等選決會做最後討論，「一定要準備好才會出來，現在就讓高虹安準備。」

民眾黨預計11日中午12時30分左右進行選決會、下午1時30分召開臨時中央委員會，外傳是要討論基隆市長、新竹市長人事佈局，倘若通過人選的話，將於下午2時30分由柯文哲與提名人出面召開記者會對外說明。

不過，11日中午卻有媒體報導，蔡壁如在選決會、中央委員會前「證實」要徵召高虹安參選新竹市長，儘管高虹安參選新竹市長呼聲高，但會議前便先行受訪「證實」的行為引發黨內人士不滿。

對此，蔡壁如11日中午接受多家媒體電訪時僅稱，新竹市長人選還不確定，仍要等待會議結論，而該場會議不會討論基隆市長人選佈局。