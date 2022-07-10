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中華快遞「罷工危機」1天內解決！全員加薪5千＋不扣獎金

▲中華快遞企業工會於交通部前靜坐抗議。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華快遞企業工會今於交通部前靜坐抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華快遞企業工會不滿薪水過低，今日至交通部抗議，揚言明日將發起第二波罷工，估全台800家銀行票券運送等業務受衝擊，不過經下午勞資協調後，中華郵政董事長黃振忠承諾「加薪5000元且不扣獎金」，工會暫停罷工行動，明日再與中華郵政總經理江瑞堂等人協商。

中華快遞企業工會表示，「本會訴求調薪5000元且不影響績效獎金、薪資結構與相關辦法參考母公司並與工會協商，中華快遞董事長黃振忠均同意，也同意不會對工會有任何秋後算帳的行為，今天簽下的協議書，工會明天會再和中華郵政高層協商，希望明日跟今日一樣順利，我們認為這是勞資雙贏」。

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▲中華快遞工會罷工危機解除。（圖／中華快遞工會提供）

▲中華快遞工會罷工危機解除。（圖／中華快遞工會提供）

中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，目前確定明日不會罷工，預計明日再與黃振忠、中華郵政總經理江瑞堂等人於中華郵政協商，討論其他細項，預計21日董事會將開會討論加薪議題，黃振忠承諾協助推動通過議案，他直言「蠻樂觀的」。

中華快遞董事長黃振忠表示，預計本月21日召開董事會，審核加薪提案，若工會真的發動罷工，將會導致銀行金融資金調度錯亂，影響甚巨。

▲中華快遞公司罷工爭議勞資協議書。（圖／中華快遞工會提供）

▲中華快遞公司罷工爭議勞資協議書。（圖／中華快遞工會提供）

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