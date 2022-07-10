中華快遞明第2波罷工！估8百家銀行面臨「資金調度」危機

▲中華快遞今日到交通部前抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華快遞企業工會不滿薪資過低，4日發起第一波罷工，因資方承諾加薪5000元暫停罷工，然而工會今日再度至交通部前抗議，要求資方須白紙黑字承諾「加薪且不扣績效獎金」，否則明日將發起第二波罷工，預計影響7、800家銀行的票券遞送業務。

中華快遞企業工會理事林昶志表示，響應罷工的會員數近200人，第一波罷工當日有許多銀行抱怨，因罷工行動導致銀行需增派人力執行運送業務，進而使人事成本增加。

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林昶志表示，今日有兩大訴求，包括全面加薪5000元、不扣績效獎金，要求中華郵政或中華快遞能白紙黑字承諾，否則目前公司只有說將於21日提案加薪5000元，並送交董事會決議，但依照過往經驗都是被打回票，他說，今日若無人簽字，工會就會罷工到底。

▲中華快遞企業工會於交通部前靜坐抗議。（圖／記者李宜秦攝）

中華快遞企業工會顧問周聖凱表示，今日有超過100名會員到場抗議，目前該工會共有177名會員，佔全體員工9成人數，4日發起第一波罷工後，因資方承諾加薪，勞方因而釋出善意暫停罷工，想不到公司只說要送交董事會，並沒有具體承諾，因此才會發起第二波罷工，同意率高達75％。

周聖凱指出，交通部長王國材都說「國營事業不該帶頭低薪」，連中華快遞的母公司中華郵政也表示認同，但是中華快遞仍一意孤行，工會直言，「董事長不聽話，交通部管一管」。

工會表示，109年基本工資調漲，中華快遞員工月薪雖有調漲，卻減少獎金，去年9月加薪300元，年終績效獎金則被扣了1萬元，每次說要加薪都說得送交董事會決議，卻沒有一次通過提案。

中華快遞董事長黃振忠表示，今日下午2點將與勞方代表交換意見，預計21日召開董事會，審核加薪提案，明日若真的罷工，將會導致銀行金融資金調度錯亂，影響甚巨。