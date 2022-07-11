獨／腳交女又來了！露底褲要去林森北　開車門擊落騎士還這樣嗆

記者戴上容／新北報導

28歲莊姓女子7日上午7時許，喝得酩酊大醉在新北市三重區長春街搭乘孫男所開的計程車，一上車後她就把腳跨在椅子上大露底褲，後來因為「來回趟」問題和孫男發生爭吵，莊女怒開車門「擊落」機車騎士，事發後還裝沒事直接走人，騎士追上後，她拒絕和解還嗆「我們調解會見！」，還投訴了計程車司機，目前莊女、被撞女子都拒接電話，讓超衰的計程車司機直呼好無奈。

▲ 三寶妹搭乘計程車與計程車司機發生爭吵，她竟直接開門，不慎擊落機車騎士。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

從「Wowtchout地圖型行車紀錄器分享平台」提供的「起床氣還沒消，開門撞到人直接轉頭走人」畫面可見，有部計程車在路中央停等紅綠燈，有許多機車騎士魚貫前進，未料，一位身穿連身裙長腿正妹，突然開計程車的車門，瞬間「擊落」一輛後方有載人的機車，機車瞬間倒地。肇事的女子竟然頭也不回的直接走掉，直到騎士與計程車司機追上到，3方才在騎樓下發生激烈互罵。

48歲孫姓計程車司機說，「我是在新北市三重區長春街接到這名乘客，載到她的時候她渾身酒氣，蹲坐在路邊，一上車就像之前台中「逼聞腳」的「腳交千金」交女生一樣對待我，她坐姿十分不雅有露出底褲，她說她要去北市林森北路公司拿東西，想要「來回趟」計算車資，但因為她狀態不佳，來回趟不知道中間要等她多久，因此拒絕了她。」

孫姓司機還指出，「沒想到，吵到一半還沒有說完，她已迅速經推開車門一小個縫，那時有輛機車剛好閃過，我很緊張跟她說這樣很危險，沒想到下一秒她就大開車門了！這次不巧有輛機車恰巧被撞上，瞬間倒地，機車上2人很生氣對我咆哮、錄影，我跟他們說趕快去追那個乘客。」

肇事的女子被找到後，在騎樓和機車騎士發生激烈爭吵，後來又「落跑」2次，最後是警方到場，讓肇事的女生搭上警車後才離開這鬧劇，但是那女生拒絕和解，還嗆對方「我們調解委員會見！」，並且投訴了計程車司機，計程車司機說，「現在肇事者、被撞者都不接電話，真的是好無奈、好衰」。

警方表示，獲報後派員處置，經了解計程車司機為48歲孫男，與車內乘客28歲莊女起口角，孫男告知車輛還未緊靠路旁，不可以下車，但莊女仍執意要開啟右後車門，不慎與44歲王男機車騎士碰撞事故，使機車乘客41歲魏女腳部輕傷送醫診療，警方已依莊女未依規定開啟車門肇事部分，依道路交通管理處罰條例第56條第1項開單。

▲ 三寶妹搭乘計程車與計程車司機發生爭吵，她竟直接開門，不慎擊落機車騎士。（圖／記者戴上容翻攝）





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