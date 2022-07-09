三寶女「起床氣」突開車門擊落騎士　竟裝沒事走了...眾人傻眼

記者戴上容／新北報導

28歲長腿妹莊姓女子7日上午7時許搭乘計程車，行經新北市三重區福德北路時，與搭載她的計程車司機發生爭吵，她一氣之下開門下車，車門直接「擊落」一旁等待紅綠燈的騎士與後方乘客，莊女並未關心，下秒氣噗噗直接走到騎樓，騎士憤而追上去爭吵，過程全被熱心民眾錄下以「起床氣還沒消，開門撞到人直接轉頭走人」標題放上網路引發熱議；警方表示，莊女未依規定開啟車門肇事，依道路交通管理處罰條例第56條第1項開單告發。

▲ 三寶妹搭乘計程車與計程車司機發生爭吵，她竟直接開門，不慎擊落機車騎士。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

從熱心民眾提供的「起床氣還沒消，開門撞到人直接轉頭走人」畫面可見，新北市三重區福德北路上車水馬龍，有部計程車在路中央停等紅綠燈，一旁有許多機車騎士魚貫前進，未料，一位身穿連身裙長腿正妹，突然開計程車的車門，瞬間「擊落」一輛後方有載人的機車，機車瞬間倒地。

沒想到，長腿正妹沒道歉，頭也不回的直接走到騎樓下，計程車司機則緩慢開向路邊與機車後座女乘客討論理賠事宜，被撞的騎士與長腿正妹在騎樓下激烈互罵。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「真是我行我素的女人，真的無奈」、「遇到這種乘客也是衰尾」、「真的可憐到司機了，跟客人一樣都會有責任」、「司機真的好衰，如果是付現的客人應該也很難追蹤到她」、。

警方表示，獲報後派員處置，經了解計程車司機為48歲孫男，與車內乘客28歲莊女起口角，孫男告知車輛還未緊靠路旁，不可以下車，但莊女仍執意要開啟右後車門，不慎與44歲王男機車騎士碰撞事故，使機車乘客41歲魏女腳部輕傷送醫診療，警方已依莊女未依規定開啟車門肇事部分，依道路交通管理處罰條例第56條第1項開單

▲ 三寶妹搭乘計程車與計程車司機發生爭吵，她竟直接開門，不慎擊落機車騎士。（圖／記者戴上容翻攝）