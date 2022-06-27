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北一女「雙料榜首」上台大資工　網全驚呆洗版：安妮亞本人

北一女「雙料榜首」上台大資工　老司機驚呆：真人版安妮亞。（圖／翻攝自推特／spyfamily_anime、張志成數學）

▲雙料榜首正妹。（圖／翻攝自臉書／張志成數學）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著111年學測放榜，幾家歡樂幾家愁，補教名師「張志成數學」就貼出華麗榜單，這位北一女學霸以雙料榜首之姿，申請錄取台大資工系；由於她外型神似動漫《間諜家家酒》的安妮亞，狂吸大票老司機朝聖，驚呆直呼「安妮亞上台大了。」

臉書粉專「張志成數學（官）」日前發文報喜，「賀！北一女中笪瑜庭111學測滿級分，雙料榜首申請錄取台灣大學資訊工程學系，想要成為又會玩又會念書的學霸嗎？趕快加入我們，讓你成就達成。」

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從照片中可見，這位笪（讀音：ㄉㄚˊ）同學外型偏日系風，臉蛋相當精緻可愛，不僅撞臉動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》裡的角色「安妮亞（アーニャ）」，眼神裡更充滿精明的自信感。

北一女「雙料榜首」上台大資工　老司機驚呆：真人版安妮亞。（圖／翻攝自推特／spyfamily_anime、張志成數學）

▲《間諜家家酒》人氣角色安妮亞。（圖／翻攝自推特／spyfamily_anime）

大票網友看完驚呼，「時間過得真快，安妮亞都大學了」、「達米安面臨暈船危機，考不上台大還主動打工當補習班攝影師，辛酸畫面」、「居然上台大，太優雅了」、「安妮亞拿到八顆星星了」、「可以幫我跟台大安妮亞打招呼嗎」、「安妮亞本人」、「皇帝學徒的表情」。

另外，也有人笑說，「好特別的姓」、「理所當然得第一的表情」、「原來那個姓念答，安妮亞真棒」、「想問那個姓怎麼唸」、「漂亮又會讀書，好厲害」。

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