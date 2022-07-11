優勝美地野火48小時「狂燒6倍面積」　千年巨型紅杉恐毀於一旦

▲美國優勝美地公園爆發野火，且火勢蔓延迅速。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國加州著名「優勝美地國家公園」（Yosemite National Park）上周燒起野火，火災面積從周五的250英畝，到周日已有1600英畝的林地被燒毀，火勢在短短一個周末就擴大至6倍以上。公園南端有至少500多棵成熟的巨型紅杉，樹齡最老超過2千年，如今也受到威脅。

根據路透報導，一場無情野火截至10日已經燒毀了優勝美地南端，面積將近1600英畝的樹林與灌木叢，然而，2天前統計的火災面積僅250英畝。這場森林火災是由馬里波薩林地（Mariposa）沃什伯恩步道的遊客7日首次通報的，國家公園管理局的工作人員緊急關閉了馬里波薩林地，因為這裡有500多棵成熟的巨型紅杉，其中最老的一棵被命名為「Grizzly Giant」，樹齡可能在1900年至2400年之間。

▲優勝美地南端保留著數百棵千年巨型紅杉，目前陷入可能被野火燒毀的危機。（圖／達志影像／美聯社）

管理局8日緊急疏散了附近瓦沃納（Wawona）地區與露營地的民眾，發言人Nancy Phillipe表示，這裡每天約吸引400萬名遊客，而現在正值夏季旅遊旺季，估計有1600人被撤離家園，公園南部入口也被關閉，雖然遊客仍可以從西部入口通往著名景點優勝美地峽谷，但野火伴隨的灰白色煙霧導致整個國家公園空氣品質拉警報，也遮蔽了具地標性的絕美景色。

Nancy Phillipe說，消防人員正在採取措施保護巨杉林，清除可能助燃的灌木叢，並部署地面灑水系統增加環境濕度，「我們對於今天實施的計畫充滿信心。」她也指出，目前沒有損失任何一棵紅衫，也沒有造成人員傷亡，起火原因仍在調查中。

然而，據專家說法，如今飽受乾旱壓力的紅杉，越來越容易受到頻繁爆發的極端野火影響，這是人類所造成的氣候變遷後果。美國國家公園管理局表示，從2015至2021年的6年間，加州內華達山脈發生6場野火，導致數百棵樹被燒毀，85%的巨型紅杉林受損，但在上個世紀，同一數據僅為4分之1。

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