起售價增3000元！iPhone 14系列爆料盤點　鏡頭、螢幕都升級

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著秋季發表會時間的臨近，有關iPhone 14的細節也越來越多，也出現新機的保護殼照片，而從手機殼看來，鏡頭系統明顯增大，根據過去外媒報導，新機在螢幕上也有所提升，加上升級的電池容量，尤其是Pro系列具有許多升級。

之前出現的iPhone 14系列保護殼的照片，包括6.1吋iPhone 14和iPhone 14 Pro以及6.7吋iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro max。雖然保護殼上的文字標註為iPhone 14 Plus，但iPhone 14 Max這個名字更符合產品的統一性，類似iPhone 14 Pro Max。

綜合外媒報導，iPhone 14 Pro的兩款機型將搭載蘋果最新的A16晶片，iPhone 14 Pro配備6.1吋的螢幕，iPhone 14 Pro Max配備6.7吋的螢幕，兩者都為120hz的OLED螢幕。並將支持最新的ProMotion技術，其最低刷新率僅為1hz，這也將為iPhone 14 Pro系列上出現隨顯螢幕功能帶來了可能性。

在影像系統上，iPhone 14 Pro系列將採用一顆4800萬像素的主鏡頭，加上兩顆1200萬像素的鏡頭組成三鏡頭系統，容量版本包括128G、256G、512G以及1TB，均採用8G記憶體。電池容量則分別為3200mAh和4323mAh，內建搭載iOS 16系統。而非Pro的兩款機型則將沿用上代的A15處理器，並且在設計方面也將承襲iPhone 13的直角設計。

至於售價部分，科技爆料客@TheGalox_在推特上爆料，全新iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max其售價均比iPhone 13上漲100美元，分別達到1099美元、1199美元。以現行匯率計算，約為新台幣32700與35600元。至於iPhone 14和iPhone 14 Max兩個標準版本，售價分別為799美元、899美元。約為新台幣23700與26700元。對比先前iPhone 13的起售價增加100美元，折合台幣近3000元。