史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

預計蘋果將在今年9月份發布全新的iPhone 14系列。雖然現在距離新機正式發布還有一段時日，但關於iPhone 14系列的爆料早已不在少數。現在又有爆料達人曝光了iPhone 14系列的核心規格及詳細售價。

科技爆料客@TheGalox_在推特上爆料，全新iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將採用6.1、6.7吋120Hz OLED顯示螢幕，搭載全新升級A16仿生處理器，提供128GB到1TB的四種儲存規格，後置4800萬像素主鏡頭、1200萬像素、1200萬像素的三相機模組，分別配備3200mAh和4323mAh電池。其售價均比iPhone 13上漲100美元，分別達到1099美元、1199美元。以現行匯率計算，約為新台幣32700與35600元。

至於iPhone 14和iPhone 14 Max兩個標準版本，爆料稱兩款新機搭載了6.1、6.7吋60Hz AMOLED螢幕，後置雙1200萬像素鏡頭，提供128GB、256GB、512GB三種儲存配置和6GB記憶體，電池容量分別為3279mAh、4325mAh，仍將使用A15仿生晶片，售價分別為799美元、899美元。約為新台幣23700與26700元。

iPhone 13系列發布之初的起售價為，iPhone 13mini售價699美元起，iPhone 13售價799美元，iPhone 13 Pro售價999美元起， iPhone 13 Pro Max 1099美元起。可以看出iPhone 14和iPhone 13的起售價沒有變化，但更便宜的iPhone 13 mini被取消了。

配置上，iPhone 14和iPhone 14 Max參數變化也不大，可見同樣的價格，iPhone 14的配置卻沒有全面提升，相當於是漲價。