人物／阿扁當選那年全國動盪　曹文生協助穩定軍心落實軍隊國家化

▲前總政戰部主任曹文生上將。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

曾任前總統李登輝侍衛長、國防部總政戰部主任的二級上將曹文生，11日下午4時許，於台北三軍總醫院病逝，享壽80歲。後續治喪方面，家屬遵循曹文生生前遺願，不發訃告、不設靈堂、不舉辦公奠，一切低調從簡。

陸軍二級上將曹文生，籍貫湖南永興，生於民國32年2月17日（農曆），鳳山陸軍軍官學校35期砲兵科畢業；在學生時期已展現卓越的領導及周密處事能力，官校四年級時被選派為當時一年級學生蔣孝勇的實習排長。

親近人士說，曹文生當時負責教育、訓練、輔導蔣孝勇在校的生活與學習，在威權時代時，是層峰級的大人物，在千百人中被選中擔此大任；而多年之後，蔣孝勇對曹文生也依然恭敬，是互動相當融洽的好友。

曹文生初任官於陸軍防空部隊基層歷練排連營長，曾率優秀幹部赴美受訓接裝，後奉調金門任野戰砲兵指揮官，戰院後調陸軍防空飛彈指揮官。親近人士說，他是少有能夠先後歷練野戰砲兵和防空飛彈部隊指揮官職的將領。

親近人士指出，曹文生在飛指部指揮官任內非常重視軍官幹部休假，並且嚴格貫徹代理制度，當時飛指部所屬各級部隊長的休假是受到非常嚴厲的管制，此一措施現在看起來理所當然，對在當時基層幹部言可說是天大的舉措；就連部隊伙食方面，曹文生也相當重視，親近人士回憶，當時他要求各單位早餐一定要有「煎蛋（台）」，提供每日官兵足夠的營養。

曹文生在飛指部指揮官任滿後調任陸軍野戰226師師長，親近人士表示，有一次重大演訓期間，患盲腸炎（後成為腹膜炎），當時醫官一再要求立即送醫治療，但都被曹文生拒絕，一直到演習結束才送三總手術治療，當時的主刀醫師還稱，若再晚30分鐘，恐會危及生命。

在曹文生師長任滿後，獲舉薦進入總統府，擔任前總統李登輝的侍衛長。親近人士表示，當時台灣正處於民主轉型階段，各種陳抗不斷，總統危安工作非常不容易，但曹文生的處事慎密周延，行事低調圓融，深獲李登輝的肯定，任滿後則奉調憲兵司令。

▼前總政戰部主任曹文生上將。（圖／軍聞社提供）



曹文生在調任陸軍副總司令時，就與時任陸軍總司令湯曜明上將共事，業管戰訓，深獲湯曜明的倚重與信任；隨後，湯曜明晉陞總長，而曹文生升任總政戰部主任，兩人再度共事。

親近人士說，湯曜明治軍極為嚴謹，聯參將領多有畏懼，不過曹文生多會居中協助溝通，常常使軍務工作推展事半功倍。

在2000年總統大選時，台灣首次政權轉移，備受全球關注，親近人士表示，選舉前的最後階段，曹文生在時任國防部長唐飛、總長湯曜明的首肯下，指導規劃選後總長文告，並錄製影片，在選舉結果公佈後立即透過電視播出。

親近人士回憶，當時社會紛亂，而國軍在第一時間由總長親自表達國軍恪遵中華民國憲法、宣誓效忠新政府、遵從民意、保衛國家、穩定社會的主張，讓全民掃除疑慮，有效安定當時社會人心。

此外，曹文生當時還召集全軍高階幹部，再次安排總長湯曜明親自出席說明。親近人士回憶，當時雖然不是全然沒有異議，但是在持續的溝通與說明下，逐步獲得理解，讓原本黨國體制下的國軍，真正落實軍隊國家化。

該人士說，當時政權移交前，經總統府示意，部長、總長授權下與扁辦就軍方配合事項多次進行研議，使之政權交接更為順暢，也為爾後建立移交的各項規範。

▼前總政戰部主任曹文生上將。（圖／記者陶本和翻攝）

