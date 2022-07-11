2022高校畢業歌／鳳新高中《新之所向》

作詞：樊曜維、曾寶儀
作曲：樊曜維
演唱：樊曜維、曾寶儀
創作理念：
人生中各個階段都會遇到分離的時刻，即將畢業的我們彷彿置身十字路口，面臨著未來方向的抉擇，或許會迷茫，但彼此的陪伴都是最堅強的後盾，讓我們鼓起勇氣朝著心中的夢想前進！
歌詞：
記得初次見面 我們志心不安
那歷歷在目的畫面 如今依舊想念
夕陽灑在操場邊 坐在司令台上面
看彼此曾稚嫩的臉 轉眼已過三年
這充滿回憶的地方 承載著我們的夢想
也許曾經徬徨 但有你的陪伴
讓我鼓起勇氣 逆風飛翔
人生的十字路口 不再停留
握住溫暖的希望 不再懦弱
眼淚帶不走回憶 衝動卻給我勇氣
朝著新之所向出發 永不放棄
記得那年夏天我們揮手說再見
年少輕狂的滋味 永遠放在心間
這充滿回憶的地方 承載著我們的夢想
也許曾經迷茫 但有你的陪伴
讓我鼓起勇氣 逆風飛翔
人生的十字路口 不再停留
握住溫暖的希望 不再懦弱
眼淚帶不走回憶 衝動卻給我勇氣
朝著新之所向出發 永不放棄
那些一起走過的時間 偶爾苦澀、偶爾甜
只要看見彼此的笑臉 溫暖在我心中蔓延
青春的十字路口 不再回頭
用力的抓住未來 那片天空
眼淚帶不走堅信 或許也是種美麗
朝著新之所向出發 永不忘記
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