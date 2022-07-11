2022高校畢業歌／鳳新高中《新之所向》

作詞：樊曜維、曾寶儀

作曲：樊曜維

演唱：樊曜維、曾寶儀

創作理念：

人生中各個階段都會遇到分離的時刻，即將畢業的我們彷彿置身十字路口，面臨著未來方向的抉擇，或許會迷茫，但彼此的陪伴都是最堅強的後盾，讓我們鼓起勇氣朝著心中的夢想前進！

歌詞：

記得初次見面 我們志心不安

那歷歷在目的畫面 如今依舊想念

夕陽灑在操場邊 坐在司令台上面

看彼此曾稚嫩的臉 轉眼已過三年

這充滿回憶的地方 承載著我們的夢想

也許曾經徬徨 但有你的陪伴

讓我鼓起勇氣 逆風飛翔



人生的十字路口 不再停留

握住溫暖的希望 不再懦弱

眼淚帶不走回憶 衝動卻給我勇氣

朝著新之所向出發 永不放棄

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記得那年夏天我們揮手說再見

年少輕狂的滋味 永遠放在心間

這充滿回憶的地方 承載著我們的夢想

也許曾經迷茫 但有你的陪伴

讓我鼓起勇氣 逆風飛翔

人生的十字路口 不再停留

握住溫暖的希望 不再懦弱

眼淚帶不走回憶 衝動卻給我勇氣

朝著新之所向出發 永不放棄

那些一起走過的時間 偶爾苦澀、偶爾甜

只要看見彼此的笑臉 溫暖在我心中蔓延



青春的十字路口 不再回頭

用力的抓住未來 那片天空

眼淚帶不走堅信 或許也是種美麗

朝著新之所向出發 永不忘記