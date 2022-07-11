2022高校畢業歌／南大附中《被拾起的餘光》

作詞：高芸昀、郭亭儀、戴秉祥、陳幼馨

作曲：陳幼馨

演唱：陳幼馨

創作理念：

鐘聲響起，離別的腳步越來越近。

這是一首能回憶我們三年記「疫」的畢業歌。

彷彿一切昨日才開始，卻馬上又要面對人生新的階段。

「被拾起的餘光」能讓畢業生短暫的回憶高中時期的美好、不捨、可惜以及純粹美好的青春，使餘留下來的餘光都能湧現，也希望能將餘光散播出去給111級的畢業生。

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歌詞：

一切就像昨天

時間 推移 我們將說再見

再過不久的夏天

難捨難分的情節

到了高中還是上演

承諾等待著兌現



懷念我們過去練團的每天

就算盡情揮灑我們的汗水

你我之間的情誼絕對不會變 永遠絕對

享受當下的美好瞬間

是我們共同存放在心裡面

昂首向前 邁向起點

閃爍的磚紅色步道 承載了三年煩惱

空殼的鐘 藏著彼此的心跳

教室裡的嘻笑打鬧 時間停在這一秒

攜手朝未來理想奔跑

記得初次見面

生澀 表情 映在你我的臉

我還不想 說離別

轉瞬如煙的三年

因為你又更完整一點

回首那些 都燦爛耀眼

閃爍的磚紅色步道 承載了三年煩惱

空殼的鐘 藏著彼此的心跳

教室裡的嘻笑打鬧 時間停在這一秒

攜手朝未來理想奔跑

我祈禱 尋找到心中理想

按照新的志向 朝那方向 一步步到達

閃爍的磚紅色步道 承載了三年煩惱

空殼的鐘 藏著彼此的心跳

教室裡的嘻笑打鬧 時間停在這一秒

攜手朝未來理想奔跑