陳時中競選粉專創立1hr「2.5萬人追蹤」　王浩宇首衝：快幫忙點讚

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會10日拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中、新北市建議徵召無任所大使林佳龍，組成「龍中配」迎戰雙北。陳時中10日也創立競選粉專並PO出3張個人照，短短1小時就有2.5萬人追蹤，且追蹤、按讚的數字快速成長。

陳時中10日針對被徵召一事表示，感謝蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，我責無旁貸，盡力承擔，「台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久」，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

據悉，陳時中以帳號「@TaipeiShihChung」創立「政治候選人」身分的粉專，於10日晚間7時許連發出3張個人照片，瞬間湧入大批支持者按讚追蹤，幾乎每10分鐘就多1000人按讚。

▲▼陳時中創立競選粉專。（圖／翻攝陳時中臉書）



網友紛紛留言，「阿中部長加油」、「部長加油，我在金門幫您加油打氣！謝謝您帶領的防疫團隊守護台灣」、「非常感謝部長兩年半來領導指揮中心為台灣防疫所付出的辛勞及努力。此番轉換跑道，想必備極辛苦，我們全家全心支持您。加油再加油」、「請讓台北進步如高雄一樣」。

此外，也有許多政治人物、粉專留言力挺，如前桃園市議員王浩宇直言「座標之力發揮一下，大家快幫忙點讚」、民進黨市議員參選人顏若芳說「唯一支持阿中市長！」粉專「行走的故事詩/yanwu」說「市長加油～～～！」等。

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