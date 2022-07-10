重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速、大聲喧嘩惹惱住戶

▲騎士將黃、紅牌重機違停於機車停車格，警方將加強取締開罰。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區勤美綠園道附近，有民眾反映最近每逢周五晚間就會有重機騎士車聚，不僅在市民廣場周邊拉轉引擎製造噪音，還將重機停在一般機車停車格或是紅線，影響周遭住戶安寧。警方表示，將加強該處巡邏勸導，並針對黃、紅牌重機違停於機車停車格開罰600元以上1200元以下罰鍰。

當地住戶表示，近半年每到周五晚間10時許，就會出現年輕的重機騎士車聚，除會大聲喧嘩，也會催引擎彼此較勁，儘管在家中時吹冷氣、關上窗戶聽不太到，但打開窗戶就非常吵鬧，夜間出門買東西、運動時也會擔心這一群人是否會鬧事，已打擾到社區安寧。

住戶說，曾多次見警車到場對騎士勸導，但騎士見警方到來，就會壓低聲量，並將重機移位、熄火，但警方一走就故態復萌，一直持續到凌晨1、2點才離開，令人困擾。

▲警方到場時騎士先配合警方降低談話音量及將機車熄火，等到警方離開又故態復萌。（圖／民眾提供）

警方表示，有關民眾反映週五晚間常有大型重機車友於西區勤美誠品綠園道（館前路）舉辦車聚，並將大型重機違規停放於一般機車停車格的情形，已派員查處，確有相關情事，將持續加強上開處所及路段巡邏，並加強相關勤務作為，發現違規即依法舉發。

警方指出，關於噪音車部分，將協調聯繫環保局，編排聯合稽查取締，維護市民用路權益及宜居環境。警方呼籲，民眾應遵守交通安全規則，遵循標線、標誌及號誌，依規停放車輛，以免受罰。