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朱俐靜「1歌曲」帶給許多人力量！　鄉民哭了：世界不公平

實習記者黃麗頻／綜合報導

歌手朱俐靜2021年初罹患乳癌，不敵病魔於3日辭世，享年40歲，讓眾多粉絲、演藝圈的好友，以及PTT網友同感哀悼。就有不少網友提起，朱俐靜的《存在的力量》超經典，「是我最喜歡的歌之一」，更有網友點出《濃妝》、《一千萬次的淚水》也都很讚。

有網友在PTT大讚朱俐靜，認為她個性很好，時常笑臉迎人，當年在超偶的時候，每次表演都很認真準備，不論是快歌、慢歌，甚至是跳舞都很厲害，長得漂亮、身材超好，歌聲也很讚。原PO覺得，雖然朱俐靜星運沒那麼順遂，但至少有1、2首歌傳唱度高，也算有紅過，沒想到卻這麼早離世。最後感嘆，比起社會上其他「爛人」，她這麼早走真的很不公平。 

▲朱俐靜抗癌2年仍不幸病逝。（圖／翻攝自「朱俐靜 Miu Chu」臉書粉專）

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▲朱俐靜抗癌2年不幸病逝，鄉民嘆世界不公平。（圖／翻攝自「朱俐靜 Miu Chu」臉書粉專）

其他網友們也哀嘆，「好人不長命、禍害遺千年，才是真理」、「你以為在人間，其實這裡是地獄」、「走掉一堆有才華的人」、「這世界就是充滿許多不公平」、「唯有不平等的現實，平等地存在著」、「這世界何時公平過」、「好傷心，祝她在天堂能幸福的唱著自己喜歡的歌」、「也許是天使匆匆來人間，一下子就回天上。」

另外，朱俐靜發行的歌曲雖然不多，但是傳唱度都非常高，尤其是《存在的力量》更是許多人的最愛，「《存在的力量》真的很好聽」、「《存在的力量》真的給很多人很大的力量」、「RIP，《存在的力量》是我最喜歡的歌之一QQ」、「《濃妝》、《我會陪在你身邊》、《一千萬次的淚水》都經典」、「《一千萬次的淚水》好聽」。

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