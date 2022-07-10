台灣維安大升級！避免安倍模仿效應　警政署長親自督導蘇貞昌維安

▲行政院長蘇貞昌視察中央興辦文山景美社會住宅預定地，警政署長黃明昭到場督導維安部署。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，而外界也在檢討其維安出現大漏洞。對此，行政院長蘇貞昌10日出席公開活動，視察社宅預定地時，警方維安明顯升級，而新任警政署長黃明昭更親自到場督導佈署狀況。

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，外界直指維安有大漏洞。對此，奈良縣警察本部長鬼塚友章公開鞠躬道歉，坦言警方有疏失。

根據日媒報導，安倍晉三發表公開演說現場，一共有22名維安，包括7名特勤人員和15名奈良縣警方，未料仍讓41歲嫌犯山上徹也從安倍身後連開2槍，造成安倍失血過多送醫不治。

對此，國安局、特勤中心近日也提升相關的警衛措施。維安特勤高層表示，平時台灣的維安已相當嚴密，最近國際上的事件，考量模仿效應，因此都列入教案，並藉由相關事件重新檢視我國維安，並要求各相關編組單位，包括警方、憲兵等單位，都必須提升維安相關作為。

國安局則表示，特勤中心已依既定計畫及情勢判斷，強化所有安維對象人身安全維護，要求所屬勤員提高警覺，針對蒞臨場所、住居所及辦公處所等周邊狀況，加強應變處置，嚴密警衛部署，確保安維對象萬全。

因此，行政院長蘇貞昌10日出席公開活動，視察社宅預定地時，警方維安明顯升級，不僅警力人數增加，封鎖線內管制強度提升，而新任警政署長黃明昭更親自到場督導佈署狀況。

▲行政院長蘇貞昌視察中央興辦文山景美社會住宅預定地，警政署長黃明昭到場督導維安佈署。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌視察中央興辦文山景美社會住宅預定地，警政署長黃明昭到場督導維安佈署。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。（圖／記者李毓康攝）