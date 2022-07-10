快訊／苗栗甜點店氣爆！現場畫面曝　1人手腳燒燙傷

▲苗栗市自治路甜點店火警，熱心民眾敲玻璃滅火時發生氣爆，手腳燒燙傷破皮。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市自治路國民黨苗栗縣黨部前今天清晨發生氣爆意外，未營業的一家甜點店發生火警，啟動保全警報，保全到達時從透明玻璃發現屋內有燃燒現象，一名路過民眾熱心協助，要敲破玻璃時發生氣爆，這名民眾首當其衝，頭髮被燒焦，手腳也有多處被燒燙傷、破皮，所幸沒有生命危險。

救護車到達現場立即將燒燙傷的民眾送醫，打火弟兄佈水線滅火，屋內火勢很快就被撲滅。據保全人員表示，他們6點20幾分接到建物火警警報，2名保全人員前來查看，到達時從透明玻璃就可以看見屋內有明火，當時火勢並不大，剛好有一名民眾路過也熱心來協助，想要敲破玻璃來滅火，沒想到玻璃被敲破當下就發生氣爆，該名熱心民眾首當其衝受到傷燙傷。



警方表示，這名熱心而受傷的民眾姓張，53歲，當時是晨運路過事發地點，發現火警出手幫忙，沒想到會發生氣爆意外，四肢有百分之30的二級燒燙傷，暫時沒宥生命危險。



接到通知趕到的業者說，這是一家甜點烘焙的店舖，店內並沒有易燃的材料，昨天下午打烊後就沒有再開門，不曉得為什麼會起火，所幸這起火警很快被撲滅，沒有波及樓上的房東和鄰居，損失和起火原因警、消還要調查。

▲苗栗市自治路甜點店火警，業者聞訊趕到現。（圖／記者蔡文淵攝）



▲▼苗栗市自治路甜點店火警，熱心民眾敲玻璃滅火時發生氣爆，起火原因和損失待清查。（圖／記者蔡文淵攝）



