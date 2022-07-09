iPhone無法充電怎麼辦？外媒6招教你排解問題

▲iPhone無法充電可用6招排解。（圖／取自Appleinsider）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone用久了可能會發生不充電或充電緩慢問題，無論是間歇性的故障，還是因為特定充電裝置而出現故障，外媒9to5mac也盤點6種解決方案，可以修復無法正常開機的 iPhone。



iPhone使用 Lightning 線充電，接頭正反面都可以充電，如果用戶具備 iPhone 8 以上的機型，還可以進行無線充電。

如果你的iPhone充電時遇到狀況，以下是《9to5mac》提供6個解決方法：

1.首先要確保 iPhone 沒有過熱或過冷

0度以上35度以下是適合 iPhone 的環境溫度範圍，如果太熱或太冷，要先讓手機冷卻或預熱。

2.使用Lightning 連接線的反面充電

蘋果表示，可能需要將接口插入 30 分鐘，但通常會在插入後 5-10 分鐘內看到手機是否正在充電。

3.如果仍未充電，有可能是充電裝置損壞，嘗試使用另一個充電線或是插頭。

4.查看接口內部是否出現碎屑、異物

需要使用放大鏡或其他 iPhone 相機，如果確實看到棉絨、碎屑等，請小心清除，因為有可能造成充電針損壞，輕輕使用塑膠牙籤可能可以處理，如果無法自行清理，可以將 iPhone 帶到 Apple Store、Apple 授權服務提供商。

5.確認iPhone 是否使用無線充電器充電

6.強制重啟 iPhone，然後插上電源 30 分鐘