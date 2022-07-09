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iPhone 14保護殼曝光　蘋果擬首度推出Plus機型「尺寸出爐」

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者林淑慧／台北報導

蘋果iPhone 14新機系列預計於秋季發表會登場，外媒《9TO5Mac》曝光新機保護殼，推估蘋果將首度推出 iPhone 14 Plus， 為大螢幕機型但不須升級至Pro規格；如果外流照屬實，蘋果的下一個產品線可能包括 iPhone 14、Pro、Plus 和 Pro Max。

蘋果供應鏈加速趕工，3C達人的外觀渲染圖陸續曝光。YouTuber Jon Prosser日前指出，Apple最新 iPhone 14 系列預計有四款機型，在他上傳的影片中不僅有iPhone 14 Pro 上標誌性的驚嘆號打孔螢幕，也曝光了淡紫色的新機配色，令果粉們相當期待。

▲iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

依據外媒《9TO5Mac》的最新報導， iPhone 14 的相機凸起，外觀與 13 系列非常相似，不過鏡頭與鏡頭之間的距離稍微放大一些。達人指出，iPhone 13 手機殼可能不適合 iPhone 14的新機。

另外，過去 iPhone 12 mini 和 13 mini 受到不少果粉的喜愛，但從中我們發現，蘋果今年新機可能已經淘汰了 iPhone mini的機款。

針對 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的外觀，依據外媒搶先曝光的設計概念，新機外型將融合過往 iPhone 4 和 iPhone 5 的設計，喚起蘋果迷對過往經典產品的懷舊風；最大變化在於將移除手機上的瀏海設計，並將 Face ID 隱藏在螢幕底下。

依據外媒《Macrumors》報導，外傳蘋果iPhone 14設計初步定案，相關供應鏈已進入試產階段，除了外觀設計上有調整之外，為因應未來影像拍攝等需求，將搭載8K錄影等鏡頭；外媒預估，新機將是蘋果自iPhone X以來的最大改版，將在今年九月的秋季發表會正式亮相。

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