北市敬老金發放下周定案　黃珊珊嗆蔣萬安：不要開空頭支票

▲黃珊珊視察福德市場。（圖／黃珊珊辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，引起不少反彈。台北市議會日前通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，市府雖向政院申請函告無效，但在上個月遭政院駁回，恐要走回恢復發放的老路。對此，台北市副市長黃珊珊9日說，台北市重陽敬老金下星期會就法制作業做一些討論，「政府的預算有限，一定要做有效的配置」，不要開空頭支票。

針對敬老金的議題，黃珊珊表示，台北市重陽敬老金下星期會把法制作業做一些討論，也會對外做一些說明，「我再講一次，政府的預算有限，一定要做有效的配置」，施政會有輕重緩急，如果什麼事情都是發錢就好，這是沒有辦法管理的，所以還是有多少錢做多少事，不要開空頭支票。

另外，民進黨傳出將在下周提名衛福部長陳時中參選台北市長，防疫工作的交接該如何處理？黃珊珊說，雖然疫情趨緩，但台北市政府還是每週開防疫會議，她自己也還在督導防疫工作。

黃珊珊表示，這也是為什麼台北市希望區級關懷中心還是要正常運作，因為目前每天還有2、3000人，這不只是數字、都是每個家庭，台北市還是每天有死亡案例，這件事情還是最重要的事，「我們把該做的事情做好才是對得起人民」。