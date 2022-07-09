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安倍上月剛幫老母慶祝94歲生日！3兄弟久違團聚　卻成最後合照

▲▼安倍晉三全家福。（圖／安倍晉三推特）

▲安倍晉三替母親慶生，久違與兄弟團聚，怎知卻成一家人的最後合影。（圖／安倍晉三推特）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良舉行助選演說時，遭41歲前海上自衛隊隊員山上徹也從後方持自製手槍開槍攻擊，右頸2處出血，歷經5小時搶救，仍因失血過多身亡。而他的妻子安倍昭惠接獲消息後也連忙啟程，從東京趕往奈良探視，上月剛與3個兒子共度94歲生日的老母親第一時間看到新聞時更是崩潰大哭。

安倍晉三6月14日才在推特PO出闔家團圓的全家福，當時包含胞弟、現任防衛大臣岸信夫在內，三兄弟為了慶祝母親安倍洋子的94歲生日，特地齊聚一堂。安倍晉三當時寫道，「今天是母親的94歲生日。三兄弟久違地聚在一起，開心地談著小時候的事。」

只見照片中除了有安倍晉三、安倍洋子、安倍昭惠外，還有哥哥安倍寬信與弟弟岸信夫，一家人開心地看著鏡頭，記錄下這美好的時刻，怎知不到一個月，安倍晉三卻在助選途中遭人暗殺，從此天人永隔。

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