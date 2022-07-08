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預估台中失智人口3.2萬人　維新醫院設日照中心減輕家屬負擔

▲預估台中失智人口3.2萬人，維新醫院設日照中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲預估台中失智人口3.2萬人，維新醫院設日照中心。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中維新醫院宣布針對失智症長者設置日照中心，引進失智症輔具，也希望透過日照中心減輕家屬負擔。院方表示，台中市65歲以上長者已達40萬人，約占地區總人口數14%，再以老年失智症盛行率8%推算，台中市罹患失智症人口預估大約有3萬2000人，值得重視。

維新醫療董事長、醫師許景琦表示，失智長照需求趨勢持續攀升，供給端以往多以非營利組織、個人型態經營，服務廣度有限，許多照護機構都是失智、失能長者混合一起照顧，所以決定成立專業失智日照中心，也是長照服務法施行後，全國第一家核准設立的之民營失智長照機構，依失智症長者不同需求、程度、背景，規劃設計課程和活動，並引進失智症輔具，從玩遊戲中提高長輩活動興趣，並藉遠端技術掌握住民狀況分析。

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▲預估台中失智人口3.2萬人，維新醫院設日照中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲預估台中失智人口3.2萬人，維新醫院設日照中心。（圖／記者游瓊華攝）

許景琦指出，30年前失智症長者確診後，平均存活約7年，近年科學進步，延長至15年，希望透過失智長照機構減輕家屬照顧負擔，且在政府補助下，低收入戶可全額免費。

擔任總顧問的醫師潘熙明表示，失智症是不可治癒與逆轉的疾病，透過機構團隊成員合作，適性提供多元化、生活化課程服務，落實福利社區化及在地安養、在地老化政策，將認知及生活自立技巧與家庭照顧者支持系統雙向鏈結，讓失智長者們能在自己熟悉的環境中，享有尊嚴、溫馨的安享人生。

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