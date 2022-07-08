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67歲驟逝！安倍「3大遺憾」被挖出　網仍讚：有雄才大略的政治家

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

前日本首相安倍晉三今（8）遭槍擊，經搶救宣告不治，享壽67歲。回顧安倍政治生涯，他是日本史上任期最長的首相，在他閃辭後，儘管留下一些待解難題，但網友們仍讚譽，他是有深遠眼光的政治家。

本站報導《在位破3000天創紀錄！細數安倍閃辭後留下的「三大遺憾」》提到，安倍是日本史上連續在位天數最長的首相，相較於其他前任首相，擁有更多時間經營施政結果，無奈最終因病請辭，也留下了一些遺憾。

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其中，安倍晉三最大的遺憾就是未能在任內成功完成修憲，他早在2012年上任前就曾公開說過，「說實話，日本的憲法簡直太不像話，因為這根本不是日本人制定的。」

再來，就是他提出的經濟政策「安倍經濟學」，當中有個目標是GDP增長率3%；然而在8年的時間內，卻一次也沒有達成目標；不過，安倍經濟學也不全是有弊無利，它大規模地同時實施各種經濟政策，像是著名的「三支箭」：積極的金融政策、靈活的貨幣政策、喚起民間投資的成長戰略。這不論是在景氣、股價或企業獲利都有著顯著的成績。

▲▼安倍晉三,安倍晉三2022.7.8遭槍擊。（圖／路透社）

▲安倍遭近距離槍擊。（圖／路透社）

另外，安倍在位期間曾爆出多項醜聞，例如森友學園、加計學園等，這也顯示當初安倍內閣中，不透明、不公開的行政缺陷。

雖然留下這些遺憾，但台灣網友對於安倍，仍是給予高評價。財經網美稍早就在臉書哀悼，直言「他是我們這一代平安幸福長大的人裡面，真正對世界還有深遠眼光，懷抱雄才大略的政治家。」

而網友們也洗版回應，「無法置信，台灣永遠的朋友」、「可惜了一個好人」、「他太年輕了」、「安倍晉三遇刺過世，是全世界的重大損失」、「一個風範政治家的殞落...一路好走」。

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