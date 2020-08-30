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在位破3000天創紀錄！細數安倍閃辭後留下的「三大遺憾」

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▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三28日閃電宣布請辭 。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三雖然是憲政史上任期最長的首相，日前卻因病閃電宣布請辭，將於接任人選確定後卸任養病。由於任期最長，安倍相較其他首相擁有更多的「時間」耕耘施政，並讓他獲得來自國會、黨內以及民眾的支持。即便身為戰後「最有力」的首相之一，安倍二度請辭後交出的成績單，卻也留下了一些待解難題。

日本多數的首相在任期間僅1至2年，許多人還來不及完成政績就遭到輪替。然而安倍即使不包含首次執政任期，從2012年起的連續在任天數也在8月正式超過自己的外叔父、前首相佐藤榮作，成為日本史上連續在位天數最長的首相。相較於其他前任首相，安倍擁有更多的時間經營施政結果，如今他準備卸任，外界也開始一一細數他的政績。

作為連續在任天數第二長的佐藤榮作，他卸任當時就曾交出漂亮的成績單。在佐藤榮作執政期間，日本的高度經濟成長不但未曾停止過，更從美國手上拿回沖繩的治理權。

▲▼ 日本，慶祝新年，神社，富士山，天皇 。（（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍直至宣布請辭時，都未能完成修憲目標。（（圖／達志影像／美聯社）

一、未能成功完成修憲

安倍晉三最大的遺憾就是未能在任內成功完成修憲。事實上，安倍早在2012年上任前就曾公開說過，「說實話，日本的憲法簡直太不像話，因為這根本不是日本人制定的。」他在任期間也曾多次公開表達對於修憲的決心。然而即便安倍身為「最有力量」的首相，卻也未能完成修憲，甚至連修憲程序都還未踏入。

從自民黨的修憲草案中可以看出，安倍要求的修憲方向是要改變憲法的三大原則「國民主權」、「尊重基本人權」以及「和平主義」。然而像安倍這樣，不但對修憲有極大決心，且因任期長，在國會、自民黨內部或是輿論中都獲得穩定支持的首相，卻依舊無法完成修憲，可見得日本修憲還有很長的一段路要走。

▲▼新冠肺炎／東京民眾戴上口罩。（圖／路透）

▲安倍經濟學遭批，是將人民的錢轉移到富裕階層。（圖／路透）

二、安倍經濟學未能成功使日本達到GDP增長率3%的目標

安倍在任期間提出自己的經濟政策「安倍經濟學」，其中一個目標便是GDP增長率3%，然而在8年的時間內，安倍卻一次也沒有達成目標。其實安倍經濟學也不全是有弊無利，它大規模地同時實施各種經濟政策，發展著名的「三支箭」：積極的金融政策、靈活的貨幣政策、喚起民間投資的成長戰略。不論是在景氣、股價或是企業獲利都有著顯著的成績，甚至將自雷曼兄弟事件後一路低迷的日經平均指數推上2萬日幣的高峰。

即便如此，安倍經濟學卻未能達成安倍自己的GDP增長目標。對此，前日銀副總裁岩田規久男與其他負責主導安倍經濟學的專家們，將未能達標的主因歸咎於消費稅增長與財政政策不足，並主張應該降低消費稅，同時推出大規模財政政策。此外，日本國內薪資跟不上物價漲幅，民眾購買力下降。所謂的安倍經濟學淪為將財富從平民百姓身上轉移至大企業等富裕層級的道具。

▲▼安倍,安倍晉三,安倍昭惠,森友學園,國有地案。（圖／達志影像／美聯社）

▲第一夫人安倍昭惠爆出多項醜聞，甚至還在自肅期間外出賞櫻，遭批沒有常識。（圖／達志影像／美聯社）

三、爆出森友學園、加計學園等醜聞，揭發內閣制政治與行政系統的缺陷

安倍在位期間曾爆出多項醜聞，這也一一透露出迄今為止安倍內閣中不透明、不公開的行政缺陷。森友學園的國有財產賤賣與公文竄改、加計學園的耍特權、是否公開自衛隊派遣海外的資訊以及由公費買單的「賞櫻會」，一系列的事件都顯示了安倍內閣中的各種問題。

日本採取議會內閣制（議院內閣制），其最後一道防線就在執政黨手上，也就是說，如果掌權的首相、內閣或是政府高官出現扭曲行為，執政黨議員有權對其提出不信任動議，只要該動議通過，當事人就必須下台。然而安倍長期執政，獲得大多數自民黨議員支持，因此執政黨對他根本毫無抑制作用。安倍成功證明了即使是透過「不透明、不公開」的手段依舊能夠長期掌權。

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