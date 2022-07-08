搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

▲超夢幻馬車婚禮，台中111年聯合婚禮即日起開放報名。（圖／民政局提供）



記者游瓊華／台中報導

騎白馬，結婚去！111年台中市民與公教人員聯合婚禮將於9月3日、在后里馬場風華館前廣場舉行。民政局長吳世瑋表示，今起至7月28日下午5時止開放線上報名，將開放120對新人參加，共同接受市長盧秀燕證婚祝福，活動將贈送新人小家電及金鏟子等增添祝福，歡迎新人一同體驗夢幻馬車婚禮。

吳世瑋說明，市府積極推廣「樂婚、願生、能養」政策，同時結合在地文化觀光的推動，近年陸續在各地熱門觀光景點籌辦聯合婚禮，去年即是在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行，結合當地地名「大肚」的台語諧音，獻上「早生貴子」的滿滿祝福；今年則選定於后里馬場舉行，結合當地馬場文化，要讓大家「攜手同心、馬上幸福」。

民政局說明，台中市111年聯合婚禮即日起自7月28日下午5時止開放線上報名，限額120對，凡在台中市設籍、就業或台中市政府所屬公教人員符合報名資格者均可報名參加，第一對報名的市民及公教人員新人，活動當天還能享有搭乘專屬馬車進場的早鳥獎勵，報名詳情請至活動專屬網站( http://www.sgf3535.tw/2022wedding/ )查詢，歡迎準新人踴躍參加。