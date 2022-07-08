人夫偷吃成癮大拍性愛片！她嬌喊：被我弄射了　正宮氣炸怒告

▲台中一名郭姓人夫被二度抓包偷吃，慘遭老婆怒告求償500萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名郭姓人夫2018年時被妻子抓包外遇，事後他除承諾不再和小三來往之外，也賠償老婆50萬元。不過郭男卻再度被老婆抓包，私底下仍和小三繼續聯絡，並發生關係，小三還傳鹹濕簡訊向黃男表示，「被我弄射了」等，讓老婆氣得再對郭男提告求償500萬元。台中地院審理後，判郭男須賠償老婆35萬元。

人妻向法官怒控，她和郭男2018年結婚後，卻在2人婚內發現郭男和同公司的一名越南籍女子出軌，2人不但發生關係，還將過程拍成性愛片，姦情曝光後，郭男也簽下承諾書，表示將會與小三斷絕聯絡，同時賠償老婆50萬元。

不過2020年，人妻卻發現郭男私底下和小三互有往來，2人還互傳鹹濕對話，小三先是向郭男表示，「今天就被我弄射了」，郭男則回以，「很開心的，要謝謝你」。

而從2人的對話紀錄來看，郭男還曾向小三表示，「妳胸部是不是越變越大？感覺變大了」、「寶貝，妳穿那條褲子，妳的腿會張開開嗎？」，更要求小三「脫衣服」給她看，以作為他的生日禮物。事件曝光後，也讓人妻氣炸，怒向郭男提告求償50萬元。

而郭男則向法官辯稱，他已有1年時間沒和老婆見過面，更未履行夫妻同居義務，因此才會和同公司的越籍女子互生情愫。

他指出，2020年人妻無故侵入他的個人電腦，發現性愛片後，要求他不得再和小三有所往來，他基於停止爭執與維繫婚姻的目的，承諾會和小三斷絕往來，更給付50萬元和解金；未料，人妻竟再偷走他所使用的汽車行車紀錄器記憶卡，主張上述人妻行為為違法行為，不具有證據能力。

不過台中地院審理後發現，郭男當初所簽署之承諾書，是為了繼續維護夫妻婚姻，且郭男亦承諾不再和小三來往，承諾書簽署後，人妻也未請求離婚，可見2人仍有修復婚姻之共識，但郭男卻又被抓包再和小三藕斷絲連，更互傳鹹濕簡訊，稱「寶貝」，甚至商討結婚事宜等來看，2人明顯逾越一般男女正常往來分際，判郭男須賠償老婆35萬元。