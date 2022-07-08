安倍中槍倒地！　目擊者曝詭異1幕：男嫌開火後「槍放原地」零反抗

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表街頭演說中中彈倒地，目前心肺停止，政府接獲消息後已於首相官邸危機管理中心成立官邸對策室。根據《每日新聞》，奈良市一名17歲高三女學生當時在附近一棟建築4樓目睹案發過程，她表示，一名男子開槍後將槍放在原地，沒有反抗就被制服。而安倍胸部出血，疑似接受護理人員心臟按摩。

▲ 安倍中彈倒地。（圖／翻攝自推特）

綜合日媒報導，對安倍開槍的男子被奈良警方依殺人未遂嫌疑，以現行犯逮補。警方稍早公布他的身份，為41歲的山上徹也。

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