國民黨參加「海峽論壇」　民進黨：自己貼上親共標籤

▲中國大陸全國政協主席汪洋去年出席海峽論壇。（資料照／記者任以芳攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨將參加中共舉辦的第14屆海峽論壇，前總統馬英九與前國民黨副主席郝龍斌聲稱「海峽論壇」是兩岸很好的溝通管道，民進黨發言人謝子涵今（8日）表示，中共機艦三不五時擾台及統戰滲透，就是改變台海現狀、破壞兩岸關係的元凶，國民黨不但不抗議，還要跟中共站在一起？國民黨主席朱立倫「親美愛台」言猶在耳，現在卻要自己貼上「親共」的標籤？

謝子涵指出，中共當局不斷藉由相關活動統戰分化台灣社會，只為了滿足其「一個中國」的政治目的，陸委會先前也有提醒，「海峽論壇」為中共大型對台統戰平台。民進黨呼籲，國民黨及特定政治人物，應該與台灣人民站在一起，而不是一味附和中共論調，隨之起舞。

謝子涵強調，隨著中國提出「一國兩制台灣方案」與「解決台灣問題總體方略」，不僅在外交與軍事上變本加厲的對台施壓，破壞台海現狀，造成兩岸情勢緊張，也持續透過統戰滲透來侵蝕台灣主權地位，並傷害台灣的民主自由，國民黨要參加這次「海峽論壇」，應該要向中共當局抗議，要求對岸立即停止對台文攻武嚇的作為。

謝子涵表示，正常的兩岸交流不需要卑躬屈膝，更不涉任何政治前提，國民黨卻要以沒有共識的「九二共識」作為兩岸協商的共同政治基礎，不僅陷台灣主權於不義，更突顯出國民黨從未真心替台灣人民謀取利益。