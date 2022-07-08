他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

▲原PO的長輩認為，現在年輕人都不努力存錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台灣社會面臨高齡化及少子化問題，再加上物價年年攀升，年輕人所承擔的經濟壓力也越來越大。就有網友不滿嗆，「4、5年級享盡台灣資源與紅利」，引發長輩不滿，指出2關鍵回擊，「台灣經濟是我們拚出來的」，甚至狠酸「年輕人賺3萬花4萬」。

一名網友在PTT上以「四五年級享盡台灣資源，長輩崩潰」為題發文，他表示某日坐在客廳時，聽到一旁的長輩在談論，現在年輕人都不努力存錢買房，讓他忍不住直呼，「拜託你們四五年級年輕的時候，台灣經濟正在起飛，可以說享盡台灣資源與紅利。」

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長輩聽到原PO的話後，不滿表示，台灣經濟就是他們那代拼出來的，「當年一星期只休一天，偶爾整個星期沒休，錢都上繳家裡」，甚至最後還狠酸一句，「哪像現在年輕人賺三萬花四萬。」

▲原PO認為4、5年級生當時正處於台灣經濟起飛的社會下。（圖／翻攝自PTT）

原PO在文末表示，「長輩大崩潰，怎解？」引起廣大的鄉民們回覆，多數人認為長輩說的並無道理，「長輩說的是事實啊」、「阿就真的啊，崩潰的是你吧」、「工作本來就應該那麼拚，太草莓在求認同嗎」、「以前的人是苦過來，居安思危，只要有機會就拼命賺錢，深怕餓死」、「他講的是真的 以前台灣沒有周休二日，現在這樣年輕人早投訴了」、「這一代年輕人沒餓過肚子，沒有危機意識」、「真的是用長工時拼出來的」、「四五年級真的是耐操，光這點就要給尊重」。

不過也有人理解原PO的想法，「哪有年輕人賺三萬花四萬？靠北是哪個宇宙」、「以前工作幾年能買地買房，現在勒」、「時代不一樣了」、「聽到一個說他們苦過來，說我們現在雖然不少人買不起房子，但起碼生活很便利」、「以前拼一下就有，現在怎麼拼都沒有」、「每個年代該努力的方向不一樣」。

▲不少網友認為長輩說的並沒有錯。（圖／翻攝自PTT）