小孩沉迷手遊！他曝「戒斷5招」救回手機　家長笑翻：謝謝你育兒人

▲孩子沉迷3C讓不少家長頭痛。（示意圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

隨著智慧型手機越來普及、手遊選項越來越多，雖然適度遊玩遊戲可以紓解壓力，但過度沉迷也不是件好事。一名媽媽日前就發文求助，家中剛滿10歲的小孩因疫情停課，多了許多時間在家，但卻無止盡的玩手機，讓她相當頭痛。對此，有神人就出面分享5招「戒斷大法」，讓不少家長看了紛紛笑翻，直呼「謝謝你，育兒人」。

針對有家長抱怨小孩太過沉迷手遊，一名網友在Dcard發文分享，他哥哥的小孩也有同樣的狀況，時常拿他的手機玩砰砰法師，導致他有時都無法快速回覆曖昧對象的訊息，甚至有次小孩看到訊息跳出後，還直接問媽媽「訊息上寫『來場肉體殺戮』是什麼意思？」讓全家人瞬間驚呆。

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原PO指出，為了讓小孩不再沉迷手遊，他想出以下5招，「與其不讓他沉迷，不如讓他討厭玩手遊不就好了？」最後果真讓小孩成功戒斷手遊。

▲有網友分享讓孩子誡斷手遊的方法。（圖／翻攝自Dcard）

一、強迫他玩

首先強迫小孩每天至少要破幾關，做不到就減少明天玩的時間，「你今天主線沒破至少5關，你明天就少玩10分鐘知道嗎？」原PO認為，這招就跟恐龍家長的方式一樣，用逼的強迫小孩念書。

二、不肯定他

在小孩玩遊戲時，想盡辦法的否定他，讓他對遊戲產生厭惡，像是在一旁出言干擾，「哀這關都過不了，你底子不行，你不夠強」、「你連100Combo都打不到，那你一年不用去新竹了，一年不用去了」，進而達到讓小孩排斥遊戲的效果。

三、製造混亂

小孩在專心玩的時候，故意喊他喜歡的女生名字。原PO說，這招通常都能讓小孩損失慘重，「嚴重影響他遊玩心態，屢試不爽」。

四、拿他跟其他小孩比

原PO表示，比較是人類進步的原動力，但跟比自己強的人比較，就是製造壓力，例如用，「欸欸欸你看那個戴眼鏡的小鬼Fall guys（大逃殺類型派對遊戲《糖豆人》）都吃雞了，你還在卡50關？」藉以刺激小孩。

五、背刺他（偷偷給予打擊）

原PO提到，有時小孩會沉迷遊戲，就是因為能從中獲得成就感，這方面可能也是關卡難度太低的關係，所以他會趁拿回手機時，偷偷幫對方過幾關，讓遊戲中怪物的傷害跟血量隨著關卡進度而上升，隔天小孩就會抱怨，「叔叔怎麼辦，綠色的怪物打我好痛哭哭」、「這隻骷髏怎麼打不死森氣氣」，小孩玩遊戲的挫敗感大於成就感時，也就離退坑那天不遠了。

▲不少青少年都有網路成癮的問題。（示意圖／資料照）

不過原PO最後也坦言，小孩雖然真的不再沉迷遊戲了，但最主要的原因可能是已經打到最新的關卡，沒關可打才不玩，因此他也直言，「所以最佳辦法是，還是放手給他玩讓他趕快破到最後一關吧…」

奇葩的誡斷招術曝光後，馬上笑翻不少網友，紛紛留言「你這五招，你是賴皮豬本人吧」、「育兒人，我的超人」、「謝謝你，育兒人」、「看前面還以為是認真教學，看到最後直接笑死，你還是讓他玩到爽了阿」、「原來是刀子嘴豆腐心」、「網路切掉不就一勞永逸了」。

事實上，教育部過去就提醒，解決小孩沉迷手遊的狀況需從家長做起，挪出時間陪伴孩子上網、教導正確上網觀念，關心孩子暑假生活作息。也可利用假日全家一同安排戶外活動，增進親子關係，了解孩子喜好。如果是透過網路交友，與網友見面時一定要遵守「 人、時、地、事、物」五大安全守則，包括告知家長、 朋友隨行，選擇在白天、公共場所見面，避開密閉空間 、手機訊號不良的地方，以及避免搭乘對方的交通工具 ，飲料、食物離開視線後就不要吃喝等。