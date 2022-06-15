瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

▲大陸手遊《我的世界》高端玩家搭建造虛擬方塊火箭曾被央視報導 。（圖／翻攝 央視網）

記者任以芳／綜合報導

美國《The Drive》根據衛星圖片判斷，解放軍海軍003型航空母艦的下水將在近日進行，同時也有外國網友宣稱拿到最新資料圖，實際上是烏龍一場。原來是《我的世界》的手遊玩家，用方塊堆建一艘航母，被有心人士去照片浮水印外傳出去，讓外國網友看到以為就是大陸最新003號航母，造成超級尷尬的誤會。

解放軍003航母備受世界關注，美國媒體甚至表示，「003號航母已經開始船塢注水」、「中國新航母即將下水出塢」。美國軍方也公開預測，「該艦有可能在2024年服役。」

江南造船廠許多跡象顯示003號航母下水在即，不只軍事迷追蹤，大陸遊戲玩家也很關注。而這起「假航母」事件就是源自大陸手遊《我的世界》一個玩家建築團隊「超新星團」，他們之前遊戲中搭建了神舟十三號，還被大陸官媒《央視》報導過。

「超新星團」玩家在《我的世界》中堆一個航母，本來只是挑戰自我，但沒想到有人把他們的作品去掉浮水印發在微博，隨後被傳到國外，大批外國網友看見，誤以為是大陸的最新第三艘航母曝光了。

▲大陸方塊遊戲玩家建造虛擬航母，太過真實被外國網友誤會。（圖／翻攝 絕對萌域）

據了解，《我的世界》這款手遊在大陸很受歡迎，可以在虛幻世界建造建築物，許多高端玩家建造各種奇觀，聖母院、女神像、長城等。

這個經典方塊遊戲《我的世界》畫質十分清晰，距離夠遠時，有以假亂真的效果，也讓許多遊戲鏡頭藝術家大顯神威。實際上，遊戲像素是一個個方塊組成，仔細看很容易分辨。

由於創作照片是遠鏡頭，確實有以假亂真效果。不少大陸知名博主轉發錯誤的消息，導致烏龍事件快速擴散，最後玩家團隊也受不了騷擾，擔心被外界誤會洩露國家機密。在微博上澄清，壹切都是虛構的做，最終遭到盜圖，希望外界不要再以訛傳訛。

▼ 大陸玩家澄清被盜圖 。（圖／翻攝 絕對萌域）