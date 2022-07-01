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7歲小妹神記憶！看媽媽網購「密碼全背熟」　手遊課金爽破萬元

▲▼英國7歲女童伊莉莎白（Elizabeth Conway）記住媽媽的網購支付密碼，趁家人不注意，瘋狂盜刷信用卡玩手遊。（圖／翻攝自Facebook）

▲7歲女童伊莉莎白（Elizabeth Conway）偷偷記住媽媽的網購支付密碼，瘋狂盜刷信用卡玩手遊。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一名7歲女童將聰明用錯地方，她趁著家庭旅遊的時候下載了一款手遊，並且在大家認真聽樂團表演時不斷「課金」買，她的媽媽回家後發現多出500英鎊（約新台幣1.8萬元）的刷卡金額。這時，女童才坦承她平常就趁著媽媽網購時，把PayPal支付密碼背了起來，以備「不時之需」。

根據《鏡報》報導，當時年僅7歲的伊莉莎白（Elizabeth）在2019年夏天全家一起到英國南部海岸「懷特島音樂節」（Wight festival）時，下載了一款房屋建造手遊，並趁著所有人都沈浸在樂團演出時，不斷「課金」打遊戲。46歲的媽媽康葳（Amanda Conway）回家後才發現，自己信用卡竟然莫名消費了500英鎊。

▲▼英國7歲女童伊莉莎白（Elizabeth Conway）記住媽媽的網購支付密碼，趁家人不注意，瘋狂盜刷信用卡玩手遊。（圖／翻攝自Facebook）

▲伊莉莎白趁家人聽樂團表演不注意，課金玩手遊，刷了媽媽信用卡近新台幣2萬元。

伊莉莎白這才承認，是平常看媽媽上網購物時，記住了她在第三方支付網站「PayPal」的密碼，才能瘋狂消費。諷刺的是，康葳本身就是一名財務經理，當她意識到女兒做的事之後簡直快氣壞了，「她一定是看著我輸入了好幾次密碼，然後用我們的錢買了自己在遊戲裡的各種額外商品。」

康葳說，平常冷靜的丈夫也嚴厲教訓了女兒，對伊莉莎白來說是一次巨大打擊，她哭得很厲害，也道歉了很多次。但康葳仍然回答女兒，「這仍然不夠付清信用卡帳單。」如今伊莉莎白已經9歲了，他們一家人還是會拿這件事開玩笑，康葳認為女兒現在已經學到教訓了。

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