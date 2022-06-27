【廣編】賽馬娘Pretty Derby繁中版正式上線　豐厚獎勵登就送

圖、文／小萌科技提供

由日本Cygames 開發、小萌科技（KOMOE TECHNOLOGY LIMITED）代理的超人氣養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版，於今(27日)正式上線，登入即可獲得包含【寶石×3750】、「起跑衝刺★3交換券×1」在內的豐厚預約獎勵！開服紀念活動第一彈同步展開，更有《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版特別直播節目 Vol.1、捷運站主題打卡活動即將舉辦！

《賽馬娘Pretty Derby》是一款養成模擬遊戲，玩家將扮演賽馬娘教育機構「特雷森學園」中的新人訓練員，與專任賽馬娘每天一同訓練、相處，並齊心協力贏得競賽實現夢想，除了遊戲中多樣活動與好禮送不停外，官方還將在7月1日晚間7點至8點，舉辦《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版特別直播節目 Vol.1，直播期間將有不間斷的抽獎活動大放送！

為慶祝《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式上線，官方特別將兩處捷運站打造成沉浸式賽馬娘情境主題站。在7月1日至7月31日期間，玩家可於「台北捷運西門站」及「桃園捷運高鐵桃園站」站內打卡參與官方活動，歡迎玩家追蹤官方FB粉絲專頁，搶先獲得遊戲及活動最新情報。

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