快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

記者陳宛貞、林彥臣/綜合外電報導

英國首相強生(Boris Johnson)2019年上任來醜聞不斷,6月才挺過一次不信任投票,如今因保守黨副黨鞭性騷擾案,5日以來已有59名內閣成員及官員遞出辭呈,施壓強生下台。他7日確定將請辭首相及黨魁大位,當地時間約12時(台灣時間下午7時)在唐寧街10號對全國發表演說,表示自己將會留任到新首相就位。

綜合BBC、《衛報》等英媒報導,強生7日與保守黨在國會下議院的議會黨團「1922委員會」主席布萊迪(Graham Brady)交談,當地時間上午約8時30分(台灣時間下午3時30分)做出請辭的決定,但僅會先辭去保守黨黨主席職務,希望留任首相至保守黨10月選出新黨魁為止。

留任至10月代表強生首相任期還有逾2個月,但越來越多保守黨議員出面發聲,要求他立刻走人。商務大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)也呼籲,強生應該迅速結束首相任期,而非等到保守黨大會,「這是多麼令人沮喪的狀況,造成許多不必要的破壞。我們現在就需要新領導人,越快越好。這個人要能夠重建信任、治癒國家,並提出新的、明智且一致的經濟政策來幫助家庭。」

根據歷史紀錄,若強生沒能留任至10月,而是在7日就下台,任期就會只有1079天,將成為英國1900年以來任期第7短、二次大戰後任期第4短的首相,較在任1106天的前首相梅伊(Theresa May)更短。

Johnson has made it past Neville Chamberlain. Given the amount of time it will take the Tories to elect a new leader, he'll almost certainly make it past May as well. pic.twitter.com/4PvRppXlzO