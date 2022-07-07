　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

記者陳宛貞、林彥臣／綜合外電報導 

英國首相強生（Boris Johnson）2019年上任來醜聞不斷，6月才挺過一次不信任投票，如今因保守黨副黨鞭性騷擾案，5日以來已有59名內閣成員及官員遞出辭呈，施壓強生下台。他7日確定將請辭首相及黨魁大位，當地時間約12時（台灣時間下午7時）在唐寧街10號對全國發表演說，表示自己將會留任到新首相就位。

綜合BBC、《衛報》等英媒報導，強生7日與保守黨在國會下議院的議會黨團「1922委員會」主席布萊迪（Graham Brady）交談，當地時間上午約8時30分（台灣時間下午3時30分）做出請辭的決定，但僅會先辭去保守黨黨主席職務，希望留任首相至保守黨10月選出新黨魁為止。

留任至10月代表強生首相任期還有逾2個月，但越來越多保守黨議員出面發聲，要求他立刻走人。商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）也呼籲，強生應該迅速結束首相任期，而非等到保守黨大會，「這是多麼令人沮喪的狀況，造成許多不必要的破壞。我們現在就需要新領導人，越快越好。這個人要能夠重建信任、治癒國家，並提出新的、明智且一致的經濟政策來幫助家庭。」

根據歷史紀錄，若強生沒能留任至10月，而是在7日就下台，任期就會只有1079天，將成為英國1900年以來任期第7短、二次大戰後任期第4短的首相，較在任1106天的前首相梅伊（Theresa May）更短。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
台灣麥當勞10大秘辛冷知識！曾創世界紀錄美國總公司也吃驚
女師被控帶男學生馬桶上嘿咻　她喊冤「1關鍵」逆轉判無罪
快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位
陳鏞基挨頭部觸身球　造就高國慶寫2紀錄
蔡阿嘎賣6年房「還債」！　鬆口缺資金周轉
求前任復合！他轉帳1元註記「想做愛就看一下」　下場慘曝
股災也跌不下去！他分析存中華電「比0050＆0056穩」　2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

變態精神科醫師「下藥女病患」暴力性侵　被抓5次又再犯

拼了！28歲辣妹「倒立抖臀」吸睛　為競選連任參議員放大絕

猴痘飆破6000例！WHO證實新增2死　將再評估「全球公衛緊急事件」

禿頭有希望了！科學家找到關鍵生髮因子　實驗成功「長出新毛髮」

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者遺體「腹部+下半身」嚴重殘缺

全家只剩他獨活！　10歲男童醒來發現「爸媽8歲妹」吊天花板上

英相強生爆「今遞辭呈」　政府已逾50官員辭職！他被任命2天就走人

東京進入第7波疫情！BA.5預估8月中達高峰　單日恐破1.3萬例

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女　又睡女下屬致孕成9寶爸

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

衰爆！陸女30秒「出糗3次」　撞門痛歪...飛奔訴苦卻滑倒

快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

變態精神科醫師「下藥女病患」暴力性侵　被抓5次又再犯

拼了！28歲辣妹「倒立抖臀」吸睛　為競選連任參議員放大絕

猴痘飆破6000例！WHO證實新增2死　將再評估「全球公衛緊急事件」

禿頭有希望了！科學家找到關鍵生髮因子　實驗成功「長出新毛髮」

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者遺體「腹部+下半身」嚴重殘缺

全家只剩他獨活！　10歲男童醒來發現「爸媽8歲妹」吊天花板上

英相強生爆「今遞辭呈」　政府已逾50官員辭職！他被任命2天就走人

東京進入第7波疫情！BA.5預估8月中達高峰　單日恐破1.3萬例

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女　又睡女下屬致孕成9寶爸

雞蛋放久還能吃嗎？「1招秒知新不新鮮」　營養師激推：超級明顯

綠營新北人選沒著落　趙少康出主意：蘇貞昌選新北有助國家發展

2022高校畢業歌／南大附中《被拾起的餘光》

快訊／台中休旅車突然起火　駕駛「濃煙嗆鼻」慘撞分隔島

少婦難忍丈夫、公公連番折磨　回娘家哭訴慘遭親媽教訓：不得體！

顏佑庭消失《營業中》到餐廳打工　現身力挺《全明星》隊友...現況曝

每個人心中都藏一個奶茶魂？私品茶讓男女喝完開心「升仙」

快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

擊落畫面曝！馬路惡霸紅燈硬右轉　女騎士遭撞倒地腳傷濺血

「雷神索爾」全裸翹臀發威！首日電出2253萬　勇奪全台票房冠軍

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」

即／《遊戲王》作者高橋和希陳屍沖繩外海！享壽60歲

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女...又睡女下屬

清電車男「下身失蹤」股溝夾一條線　女乘客看傻

即／英相強生確定請辭　今遞辭呈

美女機師「被蚊咬」慘死　離奇原因曝

救生員掛保證沒有鯊魚　女15分鐘後被咬死

網紅直播被蛇咬　眼睛上吊毒發慘死

BA.4、BA.5恐導致「每2到3周感染一次」

猴痘「超過6000例」！譚德塞說話了

前AV女優入圍日本純文學獎　IG現3000則通知都台人

美禁荷對中出口光刻機　趙立堅：脅迫外交

恐怖爸打死2年幼女兒　棄屍化糞池

更多熱門

相關新聞

英逾50官員甩辭呈　他上任2天走人

英逾50官員甩辭呈　他上任2天走人

BBC、《衛報》等外媒指出，英國首相強生（Boris Johnson）預計今（7）日宣布辭職，但將留任至今年秋天。與此同時，其政府超過50名官員辭職，且人數持續攀升中。其中，財政大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）5日才被強生任命，不到36小時就在推特宣布走人，同時呼籲首相立刻下台。

英國內閣45官員請辭　直奔官邸要強生下台

英國內閣45官員請辭　直奔官邸要強生下台

英政壇朝野逼宮　強生拒下台排除提前大選

英政壇朝野逼宮　強生拒下台排除提前大選

英媒：保守黨委員會改規定　強生再面臨不信任投票

英媒：保守黨委員會改規定　強生再面臨不信任投票

英國內閣36位官員請辭　強生：我不會辭職

英國內閣36位官員請辭　強生：我不會辭職

關鍵字：

英國首相強生Boris Johnson

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

蔡淑臻受訪淚崩！曝遭家人毒打

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面