快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

記者陳宛貞、林彥臣／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）2019年上任來醜聞不斷，6月才挺過一次不信任投票，如今因保守黨副黨鞭性騷擾案，5日以來已有59名內閣成員及官員遞出辭呈，施壓強生下台。他7日確定將請辭首相及黨魁大位，當地時間約12時（台灣時間下午7時）在唐寧街10號對全國發表演說，表示自己將會留任到新首相就位。

綜合BBC、《衛報》等英媒報導，強生7日與保守黨在國會下議院的議會黨團「1922委員會」主席布萊迪（Graham Brady）交談，當地時間上午約8時30分（台灣時間下午3時30分）做出請辭的決定，但僅會先辭去保守黨黨主席職務，希望留任首相至保守黨10月選出新黨魁為止。

留任至10月代表強生首相任期還有逾2個月，但越來越多保守黨議員出面發聲，要求他立刻走人。商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）也呼籲，強生應該迅速結束首相任期，而非等到保守黨大會，「這是多麼令人沮喪的狀況，造成許多不必要的破壞。我們現在就需要新領導人，越快越好。這個人要能夠重建信任、治癒國家，並提出新的、明智且一致的經濟政策來幫助家庭。」

根據歷史紀錄，若強生沒能留任至10月，而是在7日就下台，任期就會只有1079天，將成為英國1900年以來任期第7短、二次大戰後任期第4短的首相，較在任1106天的前首相梅伊（Theresa May）更短。

Johnson has made it past Neville Chamberlain. Given the amount of time it will take the Tories to elect a new leader, he'll almost certainly make it past May as well. pic.twitter.com/4PvRppXlzO — Ian Jones (@ian_a_jones) July 7, 2022

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