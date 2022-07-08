快訊／安倍晉三中彈瞬間「白煙竄出」！下秒倒地震撼畫面曝光

記者曾筠淇／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭到槍擊心肺停止，稍早已經送抵醫院，正在急救中。推特上就有網友貼出安倍晉三遭到槍擊的畫面，從影片可見，當時安倍晉三正在講話，結果突然一陣白煙，他隨即倒地，身邊的人則緊張回頭看，並衝上前關心傷勢。

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說中突然倒地，根據NHK報導，他因胸部中彈送醫，正在急救中，目前病況尚不清楚。據消防部門說法，他目前似乎心跳停止。

NHK也引述目擊者說法報導，安倍晉三開始演講僅1至2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。嫌犯是一名40多歲男性，已因謀殺未遂罪名，在現場遭到逮捕，一把散彈槍也被立刻扣押，但其犯案動機目前未知。

當地警方也表示，安倍晉三是從背後3公尺處遭散彈槍射擊2槍，兇手是40多歲男子，當場已經被制伏。