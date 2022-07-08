　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／安倍晉三中彈瞬間「白煙竄出」！下秒倒地震撼畫面曝光

記者曾筠淇／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭到槍擊心肺停止，稍早已經送抵醫院，正在急救中。推特上就有網友貼出安倍晉三遭到槍擊的畫面，從影片可見，當時安倍晉三正在講話，結果突然一陣白煙，他隨即倒地，身邊的人則緊張回頭看，並衝上前關心傷勢。

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說中突然倒地，根據NHK報導，他因胸部中彈送醫，正在急救中，目前病況尚不清楚。據消防部門說法，他目前似乎心跳停止。

NHK也引述目擊者說法報導，安倍晉三開始演講僅1至2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。嫌犯是一名40多歲男性，已因謀殺未遂罪名，在現場遭到逮捕，一把散彈槍也被立刻扣押，但其犯案動機目前未知。

當地警方也表示，安倍晉三是從背後3公尺處遭散彈槍射擊2槍，兇手是40多歲男子，當場已經被制伏。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍晉三中槍昏迷　嫌犯姓名背景曝光
LIVE／最新畫面！安倍晉三中槍瞬間曝光　頸部有洞命危
才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本
向安倍開2槍！41歲男開火後「呆站原地」　遭當街制伏
安倍晉三中槍　首相岸田文雄發聲了！取消行程「急返東京」
安倍晉三中彈「在第2槍倒下」！　嫌犯遭制伏畫面曝光
快訊／槍擊瞬間震撼畫面曝！　安倍晉三演說一半中彈
快訊／白襯衫沾滿血！　安倍晉三中彈倒地照曝光
快訊／安倍遭「3公尺近距離」槍擊！　40歲嫌犯當場被逮
快訊／現場影片曝光！　安倍晉三中彈失去意識
快訊／安倍晉三心跳停止急救中！　遭霰彈槍擊中背部

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最友台首相！安倍晉三傳原定今年訪台　牽制親中派岸田文雄

安倍中彈！內閣官房曝「情況不明」　警察廳緊急設立應對本部

安倍中彈現場超混亂　日媒曝目擊民眾大喊「誰是護士？」

安倍中槍倒地！　目擊者曝詭異1幕：男嫌開火後「槍放原地」零反抗

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名與背景

快訊／安倍晉三老婆急奔醫院！　得知丈夫中槍…昭惠東京家中衝出門

快訊／央視：安倍「已無生命體徵」！上救護車時仍有意識

2槍擊倒安倍！41歲男嫌近照曝光　「站原地等人抓」對峙畫面曝光

不管教惡犬被拒絕送信　23歲男火大一槍斃了女郵差：只是想嚇唬她

安倍晉三中槍　首相岸田文雄發聲了！取消行程「急返東京」

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

最友台首相！安倍晉三傳原定今年訪台　牽制親中派岸田文雄

安倍中彈！內閣官房曝「情況不明」　警察廳緊急設立應對本部

安倍中彈現場超混亂　日媒曝目擊民眾大喊「誰是護士？」

安倍中槍倒地！　目擊者曝詭異1幕：男嫌開火後「槍放原地」零反抗

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名與背景

快訊／安倍晉三老婆急奔醫院！　得知丈夫中槍…昭惠東京家中衝出門

快訊／央視：安倍「已無生命體徵」！上救護車時仍有意識

2槍擊倒安倍！41歲男嫌近照曝光　「站原地等人抓」對峙畫面曝光

不管教惡犬被拒絕送信　23歲男火大一槍斃了女郵差：只是想嚇唬她

安倍晉三中槍　首相岸田文雄發聲了！取消行程「急返東京」

謝金河／台股上半年跌幅亞洲第三慘　正視市場機制3問題

最友台首相！安倍晉三傳原定今年訪台　牽制親中派岸田文雄

護國醫師驚傳辭世！金芭黎高雄台商案是他通報　3度敲響防疫警鐘

「高雄的朋友」安倍晉三遭槍擊　柯志恩震驚：他曾幫忙行銷鳳梨

安倍晉三中彈　他想起「美國1總統」被爆頭射殺！鄉民抖：忘不了

安倍晉三中彈倒地　時代力量：選舉前時機敏感盼查明行兇動機

上任2年視察市場87次！議員批假公濟私　黃珊珊：這是我的工作

安倍中彈！內閣官房曝「情況不明」　警察廳緊急設立應對本部

疑老婆外遇...中和狠夫正面曝光！　「毛巾勒斃她」殺妻8小時投案

公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

國際熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

安倍晉三中彈「白煙竄出」！下秒倒地畫面曝

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女...又睡女下屬

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

「遊戲王卡」銷量破紀錄　稀有卡喊價3.8億

安倍剛開始演講中彈　40多歲男嫌被捕

更多熱門

相關新聞

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

日本前首相安倍晉三8日稍早在奈良市演講中槍，當場心肺停止緊急送醫。根據自民黨相關人士透露，安倍晉三從背後3公尺遭散彈槍打中2槍，脖子有洞，當場使用AED急救並送醫。兇手是42歲現住奈良市男性山上徹也，並且已經被當場逮捕。

不斷更新／安倍中彈！避險資金湧入日圓　兌美元急升0.6％至135.32　

不斷更新／安倍中彈！避險資金湧入日圓　兌美元急升0.6％至135.32　

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三中彈　高嘉瑜震驚：竟街頭開槍

快訊／安倍晉三中彈　高嘉瑜震驚：竟街頭開槍

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面