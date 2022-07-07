　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「百歲將軍」出版傳記　許歷農：「一國兩制」是和平統一最佳方案

▲▼ 「百歲將軍」許歷農於今天「七七事變」85週年發表個人傳記 。（圖／記者譚志東攝）

▲「百歲將軍」許歷農於今天「七七事變」85週年發表個人傳記。（圖／記者譚志東攝）

記者任以芳／綜合報導

今（7日）是「七七事變」85週年，104歲的前退輔會主委、前國策顧問許歷農上將上午發表傳記《許歷農傳—從戰爭到和平》。這本傳記分享自己人生回憶錄，並且認為「一國兩制」是和平統一最好方案。百歲將軍許歷農也表示，「每個人都有自己心心念念的感人故事，向各位致最真誠，最高的敬意。」

發表會上包含前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、蔣經國基金會董事長錢復、理律律師事務所資深合夥人陳長文均到場致詞。「百歲將軍」退輔會前主委許歷農今日出席氣色極好，在旁人協助下乘坐輪椅抵達會場。

許歷農致詞時，談到出書的心路歷程，當初並沒有要出版傳記，還講出30多年前一段往事。他首先感謝遠見天下文化事業群創辦人高希均棄而不捨的精神，當年高希望幫他回憶錄，當時自覺份量不夠而婉拒。沒想到30年後由紀欣執筆，高希均依然在幕後擔任推手，對他的誠意再次表示感謝。

許歷農也感謝馬前總統和其他貴賓蒞臨，並且說「每個人都有自己心心念念的感人故事，我願意用赤誠的心，向各位致上最真誠，最高的敬意。」

▲▼ 退輔會前主委許歷農於「七七事變」當天發表新書「許歷農傳–從戰爭到和平」 。（圖／記者譚志東攝）

▲ 退輔會前主委許歷農發表自傳「許歷農傳–從戰爭到和平」 。（圖／記者譚志東攝）

從戰爭走到和平，許歷農出版人生第一本回憶錄，還原親身經歷對日抗戰、政府遷台，見證兩岸關係的演變，並且有感台灣民主道路的艱辛。尤其今年「俄烏衝突」牽動兩岸局勢，他的新書指出，台灣別輕信他國挑撥，還點名美國挑釁，企圖以「以台制華」，提醒蔡英文政府千萬別讓台灣成為美國代理人，沒有什麼事情比和平還重要。

許歷農過去擔任軍政要職，經歷豐富，包括陸軍官校校長、金門防衛部司令官、總政戰部主任以及退輔會主委，對於兩岸局勢，他認為一國兩制是和平統一最佳方案。

▲▼ 退輔會前主委許歷農於「七七事變」當天發表新書「許歷農傳–從戰爭到和平」 。（圖／記者譚志東攝）

▲ 前總統馬英九出席《許歷農傳》新書發表會。（圖／記者譚志東攝）

另外，馬前總統則直言，台獨不可行，兩岸需要更多溝通。許歷農新書提醒執政者，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，愛護人民就應該追求，避免戰爭，我認為這是我們目前最需要的觀念。」

馬英九認為，《許歷農傳》也能讓外界了解兩岸為何要和平交流，台獨為何是一條走不通的路。

許歷農生於1919年，高中畢業後投考軍校，曾參與抗日戰爭、國共內戰；1949年來台後歷任重要軍政黨職，為陸軍二級上將；曾任政治作戰學校校長、陸軍軍官學校校長、陸軍第六軍團司令、金防部司令官、國防部總政治作戰部主任、退輔會主委、國策顧問、第3屆國大代表、新黨國大黨團召集人、國統會副主委等職。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分　科技部回應了
救台灣石斑辦法找到了　陳吉仲：少吃3成鮭魚
男星再婚正妹空姐！　「激似林志穎」拍《絕世雙驕》爆紅
女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當
快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符
快訊／國旅振興再加碼！「這縣市」平日最高補助1500
《鋼鐵擂台》小男孩Max長大了！　蛻變肌肉猛男網驚認不出
快訊／周天成連兩局上演逆轉　闖進大馬大師賽8強
快訊／新北小貨車撞機車！　騎士噴飛失去呼吸心跳
快訊／下班注意！　雨勢升級「10縣市豪大雨特報」
首例猴痘基因定序出爐！　非高死亡率病毒株「與歐美流行相同」
疑遭鯊魚啃咬！　《遊戲王》作者遺體嚴重殘缺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「百歲將軍」出版傳記　許歷農：「一國兩制」是和平統一最佳方案

余承東：汽車是華為唯一虧損業務　是燒錢的遊戲、虧損的生意

陸腦癱詩人余秀華遭家暴　90後新婚夫狠掐脖、打巴掌

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」　就診發現擁有男女生殖器官

超噁外賣！狗吃完給人吃　陸又揭發後廚黑暗面

小米手機轉移越南？　發言人：沒有任何國家供應鏈可取代中國

陸新時代解決對台問題　劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

陸廣電總局再批「娘炮審美」　要電視劇抵制病態整容、過度濾鏡

陸商務部聯合17部門推新能源車消費　引導企業下調充電服務費

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

衰爆！陸女30秒「出糗3次」　撞門痛歪...飛奔訴苦卻滑倒

「百歲將軍」出版傳記　許歷農：「一國兩制」是和平統一最佳方案

余承東：汽車是華為唯一虧損業務　是燒錢的遊戲、虧損的生意

陸腦癱詩人余秀華遭家暴　90後新婚夫狠掐脖、打巴掌

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」　就診發現擁有男女生殖器官

超噁外賣！狗吃完給人吃　陸又揭發後廚黑暗面

小米手機轉移越南？　發言人：沒有任何國家供應鏈可取代中國

陸新時代解決對台問題　劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

陸廣電總局再批「娘炮審美」　要電視劇抵制病態整容、過度濾鏡

陸商務部聯合17部門推新能源車消費　引導企業下調充電服務費

乳癌是女性癌王！營養師曝「多吃5種食物」助預防　還有5大NG快避開

戴佩妮認「陷關係低潮」　全身遭紅線纏繞...驚悚照曝光

道士變院士！李豐楙為研究道教爬刀梯「唯一有道士資格院士」

京城銀開金融業第一槍！　將買回1萬張庫藏股「護股價」

林昭庚獲中研院士！中醫界第一人　創針灸安全深度還揪WHO穴位錯誤

藍寅倫重返一軍：多一個人拋彩帶會比較好看

快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分？　科技部：讀者反應不易閱讀在調整

「妳掃比較乾淨」！婆婆叫她清小姑廁所　網「1句」神回覆超解氣

環保局呼籲別亂張貼或懸掛廣告物　台東縣府：最重可罰6千及停話

救台灣石斑辦法找到了！　陳吉仲：少吃3成鮭魚就解決問題

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

情侶「酒店高樓浴池」埋腿狂歡　樓上房客錄21秒片瘋傳

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

恐怖電商賣「女童下體骨碎肉」寵物食品　稱新鮮可批發

香港：台灣芒果驗出COVID-19　停售銷毀

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」 就診發現擁有男女生殖器官

快訊／北京十渡風景區傳墜機至少1死　目擊者傻：直接解體

超噁外賣！狗吃完給人吃

見面3次！她嫁聰明帥哥婚後不對勁

西安車站再次大出逃！　

水管改建挖出262公斤宋朝古幣 當地政府要求民眾上繳估34000枚

陸教授被控奪女學生初夜　令留下落紅床單

追愛不成！陸腦癱詩人余秀華遭家暴

豆腐河床「插穩」鋼筋　帕德瑪大橋通車

更多熱門

相關新聞

許歷農將軍104歲嵩壽　侯友宜暖壽祝福泰康寧

許歷農將軍104歲嵩壽　侯友宜暖壽祝福泰康寧

前退輔會主委、人稱「許老爹」的藍營軍系大老許歷農將軍今年104歲，新北市長侯友宜今天上午攜帶蘋果、蛋糕及壽麵，為許將軍暖壽，祝福許老爹「福泰康寧」，並感謝他一生為中華民國付出；許歷農則回贈金門陳高，肯定侯友宜一直以來秉持著不卑不亢、不偏不倚、堅持為人民著想的態度為國家做事。

許歷農：誓死捍衛的不是中華民國台灣

許歷農：誓死捍衛的不是中華民國台灣

吳斯懷參加過解放軍辦的活動　內政部：許歷農「台灣新同盟會」沒有立案

吳斯懷參加過解放軍辦的活動　內政部：許歷農「台灣新同盟會」沒有立案

侯友宜探視百歲將軍許歷農

侯友宜探視百歲將軍許歷農

少婦公園趕輪椅老人　印尼看護霸氣回

少婦公園趕輪椅老人　印尼看護霸氣回

關鍵字：

百歲將軍許歷農

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

蔡淑臻受訪淚崩！曝遭家人毒打

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面