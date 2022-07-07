「百歲將軍」出版傳記　許歷農：「一國兩制」是和平統一最佳方案

▲「百歲將軍」許歷農於今天「七七事變」85週年發表個人傳記。（圖／記者譚志東攝）

記者任以芳／綜合報導

今（7日）是「七七事變」85週年，104歲的前退輔會主委、前國策顧問許歷農上將上午發表傳記《許歷農傳—從戰爭到和平》。這本傳記分享自己人生回憶錄，並且認為「一國兩制」是和平統一最好方案。百歲將軍許歷農也表示，「每個人都有自己心心念念的感人故事，向各位致最真誠，最高的敬意。」

發表會上包含前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、蔣經國基金會董事長錢復、理律律師事務所資深合夥人陳長文均到場致詞。「百歲將軍」退輔會前主委許歷農今日出席氣色極好，在旁人協助下乘坐輪椅抵達會場。

許歷農致詞時，談到出書的心路歷程，當初並沒有要出版傳記，還講出30多年前一段往事。他首先感謝遠見天下文化事業群創辦人高希均棄而不捨的精神，當年高希望幫他回憶錄，當時自覺份量不夠而婉拒。沒想到30年後由紀欣執筆，高希均依然在幕後擔任推手，對他的誠意再次表示感謝。

許歷農也感謝馬前總統和其他貴賓蒞臨，並且說「每個人都有自己心心念念的感人故事，我願意用赤誠的心，向各位致上最真誠，最高的敬意。」

▲ 退輔會前主委許歷農發表自傳「許歷農傳–從戰爭到和平」 。（圖／記者譚志東攝）

從戰爭走到和平，許歷農出版人生第一本回憶錄，還原親身經歷對日抗戰、政府遷台，見證兩岸關係的演變，並且有感台灣民主道路的艱辛。尤其今年「俄烏衝突」牽動兩岸局勢，他的新書指出，台灣別輕信他國挑撥，還點名美國挑釁，企圖以「以台制華」，提醒蔡英文政府千萬別讓台灣成為美國代理人，沒有什麼事情比和平還重要。

許歷農過去擔任軍政要職，經歷豐富，包括陸軍官校校長、金門防衛部司令官、總政戰部主任以及退輔會主委，對於兩岸局勢，他認為一國兩制是和平統一最佳方案。

▲ 前總統馬英九出席《許歷農傳》新書發表會。（圖／記者譚志東攝）

另外，馬前總統則直言，台獨不可行，兩岸需要更多溝通。許歷農新書提醒執政者，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，愛護人民就應該追求，避免戰爭，我認為這是我們目前最需要的觀念。」

馬英九認為，《許歷農傳》也能讓外界了解兩岸為何要和平交流，台獨為何是一條走不通的路。

許歷農生於1919年，高中畢業後投考軍校，曾參與抗日戰爭、國共內戰；1949年來台後歷任重要軍政黨職，為陸軍二級上將；曾任政治作戰學校校長、陸軍軍官學校校長、陸軍第六軍團司令、金防部司令官、國防部總政治作戰部主任、退輔會主委、國策顧問、第3屆國大代表、新黨國大黨團召集人、國統會副主委等職。