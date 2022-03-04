許歷農將軍104歲嵩壽　侯友宜暖壽祝福泰康寧

▲侯友宜拜訪前退輔會主委許歷農。（圖／翻攝自侯友宜臉書，下同）

記者楊蕓／新北報導

前退輔會主委、人稱「許老爹」的藍營軍系大老許歷農將軍今年104歲，新北市長侯友宜4日上午攜帶蘋果、生日蛋糕及壽麵，為許將軍暖壽，祝福許老爹「福泰康寧」，並感謝他一生為中華民國付出；許歷農則回贈金門陳高，肯定侯友宜一直以來秉持著不卑不亢、不偏不倚、堅持為人民著想的態度為國家做事。

許歷農生於安徽省貴池縣，陸軍官校第三分校16期步科畢業，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委、總統府國家統一委員會副主委等職。

侯友宜在臉書發文表示，自己在中華民國這塊土地上，工作了將近42年，誓死保護中華民國、保護我們的人民，是不變的初心。老爹也曾是為國家拋頭顱灑熱血、勇於捍衛中華民國、守護台灣人民的重要軍人，民國70年擔任國慶大閱兵指揮官時，他才剛從警官學校畢業，當時就留下深刻印象。

侯友宜說，歲月匆匆幾十年，許老爹仍保有軍人本色，心繫著國事和人民，每一次我來看他，他都會耳提面命，要努力做事、好好打拚，認真愛新北、愛台灣、愛這個國家，延續他們當年捍衛國家、愛人民不變的職志，許老爹對中華民國的付出著實令人敬佩。

侯友宜表示，後輩應時刻惦記著當年許多人為守護這塊土地所付出的血淚，更要延續愛國的職志，只有大家團結在一起、不分你我、不分黨派、不分族群，更不分省籍，愛我們的國家，我們國家才會更有希望，社會才會更加祥和。