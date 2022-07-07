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林昭庚獲中研院士！中醫界第一人　創針灸安全深度還揪WHO穴位錯誤

▲▼中研院新科院士出爐，中國醫大講座教授林昭庚當選。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院新科院士出爐，中國醫大講座教授林昭庚當選。（圖／記者許敏溶攝）

記者洪巧藍／台北報導

中研院今（7日）公布第33屆院士19位暨3位名譽院士，新院士包括國內針灸權威、中國醫大講座教授林昭庚。值得注意的是，他是中醫藥學界第一位榮獲中央研究院院士殊榮者，本身是針灸權威，首創針灸安全深度研究成全世界指標，還曾經在世界衛生組織的標準全世界穴位圖發現5個穴道錯誤，WHO也因此進行更正。

中研院生命科學組現有院士大部分為美國等先進國家培養的頂尖科學家，今年林昭庚獲選，成為少數土生土長的科學家。林昭庚受訪時強調，自己一路做研究，從來沒有想過會成為院士，今天能夠得到此殊榮，最要感謝就是研究團隊的合作，會繼續不停把針灸研究做好。

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林昭庚一直從事針灸實證醫學、針刺鎮痛及針刺安全深度等針灸相關研究，其編著書籍-《Experimental Acupuncturology》，由Nature 雜誌出版集團出版，為全世界目前唯一一本英文版實驗針灸學教科書，被譽為台灣針灸權威。而其主編《中西醫病名對照大辭典》則為世界衛生組織（WHO）出版《國際疾病分類-第11版》之中西醫病名對照的重要參考資料。

針刺穴位安全深度研究更是國際間第一人。林昭庚受訪提到，古時候針灸僅有建議扎針的深度，但是沒有談到安全深度，特別是人體胸部、腹部、頸部、上下背部等危險部位，過去就有因為針灸過深造成氣胸、內臟損傷甚至死亡的個案。

林昭庚說，他們最開始從屍體解剖進行研究，後來進一步改用電腦斷層輔助活體試驗，才找出不同身材、體型，胖中瘦等穴位的平均深度，再用性別身高去預測安全深度，定義相關參考值，現在已經成為全世界指標。

林昭庚還幫WHO找出穴位錯誤！中國醫藥研究發展基金會總幹事陳潮宗表示，WHO於西元2008年出版「WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region」 乙書，林昭庚教授研究團隊發現該書五個針灸腧穴部位之圖譜有誤。

林昭庚談到這件事情，他回想當時WHO在擬定標準穴位圖，找了全世界專家學者，但是台灣因為沒有在會員國，就沒有獲邀參加，後來研究團隊透過解剖組織、穴位概念等分析交叉比對找出穴位圖譜錯誤，並由中國醫藥大學黃榮村校長代表林教授研究團隊去函與WHO建議修訂，也獲得接受。林昭庚說，如果穴位不標準，扎針到不同位置，恐怕效果不同，無法達到原本想要的目標。

中國醫藥研究發展基金會進一步指出，依據2017年 SCI 期刊的論文「Trends in global acupuncture publications An analysis of the Web of Science database from 1988 to 2015」之分析，林昭庚的針灸研究世界排名第四，為華人世界排序第一（前三名均非華人）。

而 2021年8月史丹佛大學發布全球前2%頂尖科學家榜單，在「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2020）」和「2020 年度科學影響力排行榜」中，林昭庚入選全球前2%頂尖科學家，在該機構的細項分析中，林昭庚在 Complementary & Alternative Medicine 領域的11649名學者中，名列全球第24名。

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