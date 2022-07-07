新北重新橋測速被罵翻「即起不再開單」！陳世軒：加速拆除分隔島





▲新北市重新橋機車意外頻傳。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對新北市政府即日起取消全台首座機車道區間測速，新莊區市議員參選人陳世軒表示，重新橋上避讓空間不足，並不適合設置區間測速，但拆除請求未得到市府同意，他表示遺憾。此外，陳也呼籲市府，應加速橋上分隔島拆除作業。

新北市6月5月在重新橋新莊往三重方向機車道，增設全國首個針對機車的區間測速執法設備，飽受民眾與民代批評，且6月統計事故件數14件、受傷人數28人，也較去年同期增加2件、7人，不減反增，新北市交通局今宣布即起取消重新橋機車道限速40公里的區間測速，未來如設區間測速也將不分車種。

針對交通局稱拆除分隔島作業時間需要3至6個月的時間，陳世軒呼籲新北市政府，希望市府能加速動工拆除分隔島，讓機車族都能夠平安行騎。不過，陳也認為，最重要的重新橋區間測速拆除請求，仍未得到市府同意，他對此表示遺憾，並說明，根據《道路交通管理處罰條例》規定，測速照相機在一般道路應於100公尺至300公尺前設置警告標示牌，如果沒有依規定在一定距離設置警告標示，就可以申訴撤銷。

「面子留給市政府，裡子留給用路人。」陳世軒指出，區間測速的告示牌拆掉如同「無牙老虎」，不會也不可以拍照，在有法源的依據下，他也承諾，如果有任何市民收到罰單，團隊也願意提供第一線協助。

新北市議員參選人李宇翔也指出，科技執法的設置應該是針對車禍比例較高的路段，而不是被批評針對車種執法後，就改成不分車種執法、擴大對象範圍，認為官員的施政方式簡直瞎爆，本末倒置。

面對民怨，新北市交通局長鍾鳴時上午於記者會中表示，交通局除了檢討重新橋機慢車道雙白線及速限外，並於上下引道、彎道易發生事故點前增設「慢」字警示標誌，以及主線「慢速車靠右」、下橋段的「禁止超車」等標誌牌面以提升行車安全。

鍾鳴時表示，區間測速設備自6月5日啟用以來，並未開始正式執法，僅是單純收集數據，且自公告後，重往新莊機車平均車速已從47公里降到44公里，目前資料搜集已經停止。

此外，至於快慢車道水泥分隔島拆除建議，鐘鳴時也說，長期方案由養工處規畫拆除主線段的分隔島，以增加機慢車道寬度；也請養工處開始相關工程規劃設計，包含安全性、經費來源及後續施作等，預計3至6個月可以完成。在全面改善完成前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍，針對主線實施汽機車安全速度管理。





▲新北市5月起試辦重新橋機車道區間測速 。（資料照／記者陳以昇翻攝）

▲重新橋曾發生12台機車追撞意外。（圖／記者陳豐德翻攝）